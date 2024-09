Odchod Jiřího Kunerta nepochybně řada z nás pociťuje velmi bolestně. Jiří Kunert byl kultivovaný bankéř, jako člověk byl, jak jsem měl sám potěšení poznat, mimořádně milý. Potkat ho, hovořit s ním byla vždy radost. Navíc se mu povedlo i část svého profesního života propojit s podporou především klasické hudby, jíž byl nesmírným a velmi znalým fandou.

Právě tato stránka jeho osobnosti ale trochu maskovala, že byl také velmi úspěšným bankéřem, jehož kariéra může být u mnohých předmětem závisti. Ostruhy, první zkušenosti s bankovnictvím v tržní ekonomice, a tedy i náskok na počátku 90. let ovšem získal, nejen v tom dobrém, v londýnské pobočce Živnobanky. Stal se jedním z těch, kteří díky svým zkušenostem i kontaktům pomohli, i k prospěchu svých kariér, „přepravit“ socialistické bankovnictví z plánované ekonomiky do ekonomiky tržní. Od státu k soukromým vlastníkům. V jeho případě šlo primárně o Živnobanku, byl u její privatizace, byl i u změn ve vlastnictví, po příchodu italské skupiny UniCredit se do Živnobanky jako její šéf vrátil.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jako roli sehrál Jiří Kunert v přechodu českého bankovnictví z plánované ekonomiky do tržní?

Čím byl Jiří Kunert typický jako bankéř?

Jak ho vlastně vnímal finanční svět?