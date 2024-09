Dle demokratů je Donald Trump kandidátem minulosti a Kamala Harrisová kandidátkou budoucnosti. Vítězství Trumpa by podle nich znamenalo návrat do období chaosu a útoků na americkou demokracii. Výhra Harrisové by naopak posunula Spojené státy směrem k aspiracím, které by měly mít ve 21. století, a to již tím, že ona sama by se stala první ženou v historii USA v prezidentském úřadě, ženou, která má navíc jihoasijské a africké kořeny.

Srovnání minulost vs. budoucnost však vystihuje mnohem hlubší podstatu amerického prezidentského souboje. Spojené státy jsou stále ostřeji rozdělené. Stojí proti sobě zastánci konzervativismu a progresivismu. Souboj se bude svádět především ve středu politického spektra, a to v sedmi státech s vyrovnanou podporou pro oba kandidáty.

