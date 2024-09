Z českého leteckého průmyslu přicházejí pozitivní zprávy. AERO Vodochody AEROSPACE jako největší domácí letecký výrobce táhne kupředu celé tuzemské odvětví zaměstnávající přes 10 tisíc lidí. Letouny L‑39NG doletěly k prvnímu zákazníkovi do Vietnamu, kde již plně slouží u vietnamského letectva. Chystá se slavnostní představení cvičného letounu pro LOM Praha v rámci Dnů NATO 2024. Navyšuje se poptávka po výrobě leteckých komponent od předních světových firem Airbus a Embraer. Pevným pilířem jsou pro Aero rovněž generální opravy a modernizace starších letounů L‑39 Albatros.

Aero se zaměřuje na vývoj, výrobu, údržbu a modernizace vojenských a civilních letadel. Aero, které je největším leteckým výrobcem v Česku a jedním z nejstarších leteckých výrobců na světě, v roce 2024 oslavuje 105. výročí od svého založení.

„Jsme svědky oživení leteckého průmyslu nejen v Aero Vodochody, ale napříč celým odvětvím. Díky obnovení výroby proudových letounů a celkovému rozhýbání firmy se nám podařilo navýšit objednávky i u civilních programů. Po mém nástupu jsme firmu stabilizovali, restrukturalizovali a zaměřili se na optimalizaci nákladů. Zrušili jsme ztrátové programy a přejednali podmínky u těch perspektivních. Dnes je Aero finančně silnější a plně připravené využít všechny příležitosti k dalšímu růstu a úspěchu,“ shrnuje poslední období Viktor Sotona, CEO a předseda představenstva Aero.

České letectvo získá L‑39NG do konce roku

Po 10 letech od oznámení vývoje nového cvičného letounu L‑39NG je před českým proudovým letadlem další významný milník – předání letounu Aero L‑39NG společnosti LOM Praha. „Velmi se těším na jeho slavnostní představení během Dnů NATO, následovat bude jeho oficiální předání. Druhý stroj dodáme do konce tohoto roku a zbývající dva jsme připraveni dodat do poloviny příštího roku. LOM Praha má dle kontraktu možnost využít opci na nákup dalších čtyři letounů, které by zajistily dostatečnou kapacitu pro výcvik pilotů nejen Vzdušných sil České republiky, ale též pro program NATO Flight Training Europe,“ uvádí Viktor Sotona.

Prvotní úlohou L‑39NG je pilotní výcvik. Aero chce dlouhodobě nabídnout komplexní systém pro všechny fáze výcviku pilotů letounů 4. a 5. generace. K tomu je potřeba mimo výkonného stroje také plnohodnotný pozemní výcvikový systém propojený s integrovaným virtuálním výcvikovým systémem na palubě letadla. Takové propojení výrazně zvýší hodnotu výcviku. V Česku bude letouny L‑39NG využívat Centrum leteckého výcviku Pardubice pro výcvik pilotů české armády. V učebnách Aero již byla zahájena teoretická část výcviku.

Sériová výroba L‑39NG začala v květnu 2023. V současnosti se na výrobě podílí asi 600 subdodavatelů, z toho 400 společností pochází z Česka. Začátkem letošního roku Aero dosáhlo požadovaného měsíčního tempa výroby jednoho letadla měsíčně. To je pozitivní progres, protože to umožňuje splnit harmonogramy stanovené zákazníky. Zároveň společnost navýšila výrobu klíčových leteckých konstrukcí u civilních programů.

Vietnamské vzdušné síly finálně převzaly L‑39NG

Vietnam jako první zákazník úspěšně absolvoval takzvaný Site Acceptance Test (SAT) u cvičných letounů L‑39NG. Prvních šest strojů z celkových dvanácti prošlo finálním převzetím vietnamskými vzdušnými silami, což zahrnovalo kompletní montáž, důkladné ověření všech funkcí a zálet, který provedl tovární pilot přímo na místě. Letouny byly dodány ve spolupráci se společností Omnipol, která je jedním z akcionářů. Podle Viktora Sotony proběhla finální kompletace i zálet letounů na výbornou. „Jsem nesmírně rád, že naše letouny L‑39NG jsou nyní plně připraveny sloužit jako výcviková platforma pro trénink stíhacích pilotů a současně jako taktická platforma schopná plnit širokou škálu misí vietnamského letectva. Věřím, že budou úspěšně sloužit alespoň 40 let jako jejich předchůdce z Aera. Velkou výhodou moderní platformy NG je připravenost podpořit vietnamské letectvo i v případě přechodu na západní stroje.“

Dodávka hotových letounů L‑39NG zahrnuje několik fází, přičemž po úspěšném Factory Acceptance Testu (FAT) ve výrobním závodě Aero jsou letouny rozebrány a dopraveny na místo určení. Zde probíhá SAT, který potvrzuje, že je letoun správně sestaven, plní zadané parametry zákazníka a je plně připraven k provozu.

Společnost Aero získala v roce 2024 rovněž oficiální oprávnění k vývoji, výrobě, údržbě a opravám maďarských státem registrovaných letadel, včetně letounů L‑39NG, které Aero dodá tamním vzdušným silám. Aero je tak plně připraveno podpořit maďarské letectvo v procesu certifikace verze L‑39NG.T1 a v rozvoji další vzájemné spolupráce. Viktor Sotona zdůrazňuje důležitost získaného oprávnění: „Je to pro nás klíčový krok a potvrzení naší kvality a důvěryhodnosti v Maďarsku, které bude dosavadním největším uživatelem západní výcvikové verze T1.”

Letošní rok přinesl navíc podpis memoranda české společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a švédské společnosti Saab. Cílem je společná práce na prozkoumání možností adaptace letounů L‑39NG pro potřeby maďarského letectva, které jako páteřní letouny používá JAS‑39 Gripen.

Zvýšení výroby pro Airbus a Embraer

Společnost Aero ohlásila rozšíření spolupráce s brazilskou firmou Embraer a evropským Airbusem. Produkce pro Embraer se během šesti let zvýší na čtyřnásobek, zatímco výroba náběžných hran pro Airbus se během tří let více než ztrojnásobí. „Vládní nákup letounů Embraer C‑390 je velkou příležitostí pro český letecký průmysl a oba hlavní civilní programy jsou skvělými příklady funkční dlouholeté průmyslové spolupráce, kde se díky důvěře zákazníka daří výrazně navyšovat objem. Programy Aerostructures se tak stávají strategicky významným pilířem příjmů Aera vedle výroby L‑39NG,“ popisuje Viktor Sotona.

Aero dodává Embraeru náběžné hrany křídel, dveře, nákladní rampy a části trupu pro transportní letoun C‑390. Zatímco letos Aero vyrobí 4,5 sady, v roce 2025 to bude sedm sad a do roku 2030 se produkce zvýší na deset sad. Výroba náběžných hran pro Airbus 220 se každoročně zvyšuje přibližně o 30 párů. Aero plánuje do roku 2026 dosáhnout výroby 160 párů, což je trojnásobek oproti roku 2023. Aby Aero zvládlo rostoucí objem výroby, potřebovalo přijmout na osm desítek nových zaměstnanců. Český trh práce trpí nedostatkem pracovníků, proto se Aero rozhodlo hledat řešení v zahraničí. Nakonec se podařilo najít 78 pracovníků z Filipín, kteří se stali kmenovými zaměstnanci českého výrobce letadel.

Obrana a bezpečnost Stáhněte si přílohu v PDF

Zvyšování mezd zaměstnanců

Aero nabízí svým zákazníkům také podporu během celého životního cyklu legendárního cvičného letounu L‑39. Nedávno byl předán bulharskému ministerstvu obrany druhý modernizovaný letoun L‑39 Albatros. Aero nezapomíná na starší zákazníky a uživatele letounů L‑39, kteří se nacházejí především ve střední a východní Evropě, Africe a Asii. Ti jsou na platformě závislí již více než 40 let, takže se jim Aero snaží poskytovat i nadále kvalitní a efektivní služby.

Společnost Aero rovněž spolupracuje s vysokými školami a institucemi na výzkumu a vývoji, například v Brně otevřelo vlastní centrum zaměřené na avioniku pro letoun L‑39NG. Aero zaměstnává ve Vodochodech téměř 1800 lidí a nepřímo tisíce dalších z dodavatelského řetězce. Na základě nové kolektivní smlouvy pro rok 2024 zvýšilo mzdy o pět procent a zvedlo prémie u dělnických profesí na 15 procent. „Naším cílem je nejen posilovat výrobu, ale také zlepšovat podmínky pro zaměstnance,“ uzavírá Viktor Sotona.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obrana a bezpečnost.