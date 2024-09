Stavebnictví představuje jedno z nejstarších a nejdůležitějších odvětví lidské činnosti. Pracovníci v tomto oboru často vykonávají fyzicky namáhavé činnosti, které je vystavují riziku vzniku závažných muskuloskeletálních poruch nebo úrazů. S rozvojem technologií se však i toto tradiční odvětví mění a dochází zde k modernizaci, která má významný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Jednou z nejnovějších inovací, která má potenciál zásadně ovlivnit způsob práce na stavbě, jsou pasivní exoskelety. Tato mechanická zařízení se nosí na těle a na rozdíl od aktivních exoskeletů využívajících elektrické motory poháněné bateriemi fungují na principu pružin a tlumičů. Základním úkolem pasivních exoskeletů je podpora svalů a kloubů, přičemž umožňují snadnější vykonávání fyzicky náročné práce. To s menším rizikem vzniku pracovního úrazu či vzniku nemoci z povolání.

Průzkumy ukazují, že v rámci Evropské unie je muskuloskeletárními chorobami souvisejícími s fyzicky náročnou prací postiženo až několik milionů pracovníků. To má v konečném důsledku nejen vliv na samotnou ekonomiku a systém zdravotní péče, ale zároveň je to i jedním z důvodů nedostatku kvalifikované síly ve fyzicky náročných profesích, jako je právě stavebnictví. Celkové ztráty, které tyto choroby ekonomice členských zemí EU způsobují, činí více než 240 miliard eur ročně.

Exoskelety v praxi

V rámci EU jsou pasivní exoskelety nejvíce využívány pro manipulaci s těžkými předměty ve skladech, ale postupně se prosazují i v jiných odvětvích, například ve stavebnictví a stavební výrobě. Pasivní exoskelety poskytují podporu nejen při zvedání těžkých břemen, dlouhodobém stání nebo při opakovaných pohybech, ale využití najdou i při práci ve výškách, kde pomáhají s udržením stability.

Díky podpoře, kterou exoskelety lidskému tělu poskytují, lze vykonávat i fyzicky náročné úkoly rychleji a efektivněji, přičemž jsou zachovány všechny požadavky na maximální bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pomáhají ale i těm, kteří již nějakou formou muskuloskeletární choroby trpí, a to při rehabilitaci a jejich návratu do práce. V praxi bylo ověřeno, že při provádění stejných úkonů lze s pomocí exoskeletů dosáhnout až šedesátiprocentního snížení lidské námahy. To v celkovém výsledku vede k vyšší produktivitě, a tedy i k možnému zkrácení doby potřebné k dokončení jednotlivých stavebních projektů.

Řešení téměř pro každého

Na trhu je dostupné široké spektrum různých typů pasivních exosteletů, a to od různých výrobců. Je možné konstatovat, že prakticky pro každého pracovníka a každou činnost lze nalézt vhodný exoskelet. Není výjimkou, že exoskelety sdílí několik pracovníků, kteří pracují například ve směnném režimu, což výrazně pomáhá ke snížení nákladů na jejich pořízení. To ocení zejména malé a střední firmy, které při nákupu těchto pokročilých ochranných prostředků limituje nedostatek finančních prostředků.

Počáteční náklady na pořízení pasivních exoskeletů jsou sice na rozdíl od jiných ochranných pracovních pomůcek relativně vysoké, ale potenciální přínosy zahrnují snížení únavy pracovníků, nižší míru úrazovosti a zvýšení produktivity. V průběhu času mohou tyto výhody vést k úspoře dodatečných nákladů, a to vzhledem k menšímu počtu dnů pracovní neschopnosti a případných žádostí o odškodnění za pracovní úrazy. Využívání exoskeletů má z tohoto pohledu dlouhodobý dopad na zdraví zaměstnanců a celkovou efektivitu provozu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.