V roce 2003 se začal psát příběh dnes již světoznámého medového dortu Marlenka. Gevorg Avetisjan, který v té době přesídlil z válkou zmítané Arménie, založil firmu na výrobu medových delikates. Pekly se podle prastarého rodinného receptu. Nastartoval tím vývoj fenoménu, který v tomto oboru neměl doposud zastoupení. Ačkoliv začátky nebyly vůbec jednoduché.

Medové dorty zpočátku rozvážel zákazníkům v okolí po jednom či dvou kusech. Pak se ale začalo dařit a firma začala růst. To až do té míry, že se z prvního malého provozu musela zakrátko stěhovat do většího. A zanedlouho znovu. V roce 2009 otevřel Gevorg Avetisjan ve Frýdku‑Místku zcela nový výrobní areál s unikátní, plně automatizovanou výrobní linkou. Dosahovala délky osmdesáti metrů a za jednu hodinu vyrobila 1000 kusů medových dortů. Tato investice za 340 milionů korun však přestala po třech letech kapacitně stačit. A tak se stavělo dál.

Marlenka už není jen medový dort

V současné době je areál značně rozšířený a vybavený nejmodernějšími technologiemi. Marlenka své výrobky vyváží do 55 zemí celého světa. Ročně vyrobí více než 12,5 milionu kusů medových výrobků. Tržby za rok 2023 činily 875 milionů korun. Zaměstnává 350 pracovníků a stále roste.

Značka však již dávno nezahrnuje jen medové dorty. Z cílevědomého vývoje a píle zaměstnanců vzešla celá řada dalších úspěšných výrobků. Patří mezi ně například oblíbené medové kuličky v několika variantách, tradiční Pachlava, křehké Napoleonky z listového těsta, delikatesní Medové doutníčky, rolády nebo moderní Snacky.

Pod značkou Marlenka je vyráběna také řada licenčních produktů, jako jsou kvalitní medy, limonády nebo loňská novinka – smetanové jogurty Marlenka, které již získaly několik ocenění.

Marlenka ostatně sbírá jedno za druhým. Opakovaně jí bylo uděleno ocenění Superbrand, v loňském roce byla vyhlášena Firmou roku Moravskoslezského kraje a v roce 2021 přišlo ocenění nejprestižnější. Prezident Miloš Zeman udělil u příležitosti státního svátku vzniku Československa zakladateli Marlenky panu Gevorgu Avetisjanovi medaili Za zásluhy I. stupně za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.

Ikonický design

Vedle medového dortu je pro většinu lidí symbolem i její charakteristické logo se stylizovanou hlavou dcery majitele, po které společnost nese své jméno. V průběhu let se management systematicky věnoval nejen zkvalitňování výroby, ale také marketingu a budování značky. A že i tato oblast nese své ovoce, se potvrdilo při posledním průzkumu, kdy byla v České republice změřena podpořená znalost značky Marlenka na úrovni 92,4 procenta.

Ani v této oblasti společnost nezahálí a připravuje inovace. Tou největší je kompletní změna grafické tváře. V letošním roce projde nejzásadnější proměnou za poslední dekádu. Důvodů ke změně bylo několik. V první řadě jde o sjednocení grafických výstupů, inovace grafických prvků a v neposlední řadě inovace a zvýšení vizibility obalů v místě prodeje. To vše se děje s jedním cílem – vytvořit ikonický design, který by se mohl srovnávat s těmi nejlepšími v oboru a zajistil zvýšenou efektivitu komunikace, v konečném důsledku i vyšší prodejnost výrobků. Vlastní proces tvorby nového designu trval téměř dva roky a vznikl ve spolupráci s renomovanou agenturou, která má na starosti tvorbu designu pro řadu světových značek. Proces měl celou řadu fází, od rešerše na světových trzích, benchmarkingu s konkurencí, identifikací trendů až po výběr z několika potenciálních cest.

Konec roku ve znamení omlazení brandu

Co všechno se změní? Změnou projde v první řadě brand, který je zásadně inovován, omlazen a celkově mu byl vtištěn nadčasový ráz. Inovací prošla i stylizovaná hlava holčičky, která Marlenku provází od samotného začátku. Celkově je logo graficky čistější a lépe čitelné. „Spolu s ním se změní veškeré grafické výstupy, od obalů přes tiskoviny až po on‑line kanály. Většina těchto změn se uskuteční do konce tohoto roku. Nejvíce viditelnou změnou bude redesign obalů, které spotřebitelé potkávají prakticky na každém kroku,“ říká zakladatel značky Gevorg Avetisjan.

Cílem bylo vytvořit nadčasový a zcela nezaměnitelný design. Základem obalu je sjednocující krémová barva a charakteristické fotografie klínku dortu, případně jiných výrobků. Spolu s omlazeným logem vytváří ucelený koncept, který bude v regálech zcela nepřehlédnutelný. Expedice výrobků v novém designu začala v září a inovované obaly budou nabíhat postupně. Do konce letošního roku bychom se měli v obchodech setkávat prakticky již jen s novými obaly se značkou Marlenka.

Medové muzeum, lesopark i kavárna

Marlenka mimo to v loňském roce oslavila 20 let své existence, čímž zdaleka nekončí. Právě naopak, stále roste a usilovně pracuje na své budoucnosti. Ve stávajícím areálu jsou nadále modernizovány a zkvalitňovány jak technologie, tak výrobní procesy v souladu s perspektivou dalšího růstu a expanzí na nové trhy. V jubilejním roce došlo na strategické rozhodnutí a z kapacitních důvodů byl zakoupen areál bývalé Lembergerovy továrny ve Frýdku‑Místku. Nyní již běží projekční práce, které počítají s výstavbou nových výrobních kapacit, ale také s obnovou historické správní budovy.

V restaurované budově jsou v plánu nejen kanceláře, ale především Medové muzeum Marlenka, kavárna s prodejnou a další prostory, které budou sloužit kultuře a veřejnosti města. Třešničkou na dortu bude obnovený parčík před areálem se sochou medového dortu. Ve stávajícím areálu byl letos otevřen nový Lesopark Marlenka, který je volně k dispozici pro širokou veřejnost.

„Loňský rok byl pro nás rokem jubilejním, slavili jsme 20 let existence. My však myslíme i na budoucnost, a proto nejen připravujeme nové výrobní kapacity, ale také inovujeme obchod a marketing. A spolu s našimi smělými plány do budoucna jsme připravili inovaci nejviditelnější – změnu naší grafické tváře. Takovou, aby se naše značka mohla směle měřit s těmi největšími světovými značkami. Jejímu zveřejnění předcházely měsíce příprav a usilovná práce desítek odborníků řady profesí. Pevně věřím, že se vám připravovaná změna bude líbit,“ věří Gevorg Avetisjan.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Marlenka.