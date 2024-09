Amerika by pro Donalda Trumpa byla po znovuzvolení opět na prvním místě. To je samozřejmě legitimní přístup uplatňovaný do značné míry také demokraty. V Trumpově podání by však platil bez ohledu na dopady, které by jeho kroky měly pro ostatní.

S tím, kam až je schopen Donald Trump zajít, má bohaté zkušenosti bezprostřední soused Spojených států, Kanada. Před prvním Trumpovým nástupem do prezidentského úřadu měla Kanada v USA historicky nejen status spojence, ale i člena rodiny. Dokázala si z této pozice vydobýt i výjimky z „Buy American“. Donald Trump však americký přístup k příbuzným na severu přehodnotil.

