Milisekundový výpadek elektřiny může zničit stroj, laser nebo zastavit výrobu. Obranu nabízí inovativní technologie, která díky spojení bateriových úložišť a chytrého softwaru zaručí nepřerušenou dodávku elektrické energie. „Aktuálním trendem je zapojování umělé inteligence. Prediktivní algoritmy vědí, jak bude vypadat výroba, spotřeba energie a upraví podle toho využívání energie tak, abychom byli připraveni na jakoukoli situaci,“ říká Antonín Škapa z brněnského start-upu Energy Power Solutions, který využívá vlastní software a technologie pro optimalizaci bateriového úložiště.

Jak vypadá mikrovýpadek energie a co vše může způsobit?

Mikrovýpadek se od klasického výpadku liší tím, že ho pouhým okem nepostřehnete. Pokud například sledujete žárovku, vůbec si nevšimnete, že došlo k výpadku trvajícímu jen několik milisekund. Problém s mikrovýpadky se vyskytuje především v citlivých výrobních procesech, jako je robotická výroba v automobilkách nebo ve strojírenství, kde ovlivňují zejména velké lasery a CNC frézy či jiné obráběcí stroje. Mohou způsobit zablokování stroje a poškození drahých nástrojů, které mohou stát stovky tisíc až miliony korun. Nemluvě o nákladech za přerušenou výrobu.

Jsem ve výrobě, pracuji s laserem a najednou nastane mikrovýpadek. Co se kromě rizika poškození nástroje stane?

Může nastat přerušení výroby a v některých případech i poškození obrobku. Pokud jde o sériovou výrobu, je nutné obnovit produkci celé linky. Některé výrobní procesy jsou na mikrovýpadky obzvláště citlivé. Například při výrobě minerálních izolací, které se používají jako desky pro zateplení domů, dochází k zahřívání čediče na vysokou teplotu. Vzniká z něj jakási „cukrová vata“. Pokud při tom dojde k mikrovýpadku, čedič ztuhne. Odstranit ho z výrobní linky znamená dva týdny práce se sbíječkami.

Jaké jsou nejčastější příčiny mikrovýpadků?

Příčin může být mnoho a často je jejich odhalení trochu duchařina. Mohou být způsobeny zkratem, chybou v rozvodné síti nebo jinými problémy, které se vyskytnou ve vnější síti, a to i daleko od spotřebitele. Síť se pak musí s touto chybou vypořádat, to může nějaký čas trvat. Výpadek může přijít i zevnitř, v důsledku chyby na vlastní síti nebo vlivem jiného stroje.

Jak se firmy mohou mikrovýpadkům bránit?

Možností je několik. Základem je správný design elektrické sítě výrobny, ale stejně jako u už postaveného domu, ne vždy je možné vše měnit. Jedním z řešení je proto instalace UPS (nepřerušitelný zdroj energie – pozn. red.) k jednotlivým citlivým strojům. Tato zařízení fungují jako záložní zdroj energie a zamezují dopadu mikrovýpadků na provoz stroje. Další možností je přepojení strojů, které potenciálně způsobují mikrovýpadky, na jinou, oddělenou linku od citlivé výroby. Pro komplexní ochranu celého podniku se pak nabízí řešení dvojité konverze. Zjednodušeně řečeno jde o systém dvou měničů, které neustále přeměňují proud ze střídavého na stejnosměrný a zpět. To znamená, že podnik je kompletně izolovaný od vnější sítě a je chráněn před krátkodobými výkyvy v dodávce energie.

Jaké jsou nyní ve vašem oboru trendy?

Trend se postupně posouvá k integrovaným řešením, kdy v rámci jednoho produktu toho musíte nabídnout více – chránit před mikrovýpadky, předvídat, kdy je nejvhodnější brát elektrickou energii z baterie, ze sítě nebo například z kogenerační jednotky a podobně. Zajímavým směrem je využívání baterií z elektromobilů. Věřím, že i v našem evropském rybníčku to bude během několika let dávat smysl. Aktuálním trendem je zapojování umělé inteligence. Prediktivní algoritmy vědí, jak bude vypadat výroba, spotřeba energie a upraví podle toho její využívání tak, abychom byli připraveni na jakoukoli situaci. AI se bude využívat i pro prediktivní údržbu. Dalším trendem je vzdálený přístup. Kdybyste před dvaceti lety řekla, že budete ovládat elektrárnu po internetu, všichni se vám vysmějí. Dnes to po nás chce devadesát procent zákazníků.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.