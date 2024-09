Společnost Yamazaki Mazak je tradiční japonský výrobce obráběcích strojů. Z původně malého rodinného podniku, který vznikl v roce 1919, je dnes již velká firma, patřící mezi nejvýznamnější výrobce této techniky na světě. Má jedenáct výrobních závodů po celém světě, včetně Japonska, USA, Velké Británie, Singapuru, Indie a Číny. I přes obrovskou expanzi si společnost stále udržela charakter rodinné firmy, kde se členové rodiny Yamazaki přímo podílí na jejím řízení a chodu. V Česku a na Slovensku společnost Yamazaki Mazak působí od roku 2004, což znamená že zde letos oslavila dvacáté výročí přítomnosti na trhu. První obráběcí stroje této společnosti sem však byly dovezeny již v osmdesátých letech minulého století.

O novinkách, které společnost Yamazaki Mazak bude prezentovat na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a budoucnosti průmyslové výroby v Česku, jsme si povídali s Petrem Šimáčkem, ředitelem české pobočky této společnosti.

Které novinky na letošním ročníku strojírenského veletrhu představíte?

Budeme zde prezentovat především produkci našeho evropského výrobního závodu, který se nachází ve Velké Británii. Nedávné investice do továrny sídlící v britském Worcesteru nám umožňují zvýšení výrobní kapacity a díky tomu i výrazné zkrácení dodacích lhůt.

Na našem stánku představíme dva špičkové stroje – cenově výhodný pětiosý obráběcí stroj CV5‑500 s pracovním stolem o průměru 500 mm s maximální nosností 200 kilogramů a soustruh QT200MY, což je všestranný stroj disponující poháněnými nástroji, výkonným vřetenem s rychlostí až 5000 otáček za minutu a integrací Y‑osy pro komplexní obrábění. Stroj CV5‑500 zde bude vystaven s integrovanou automatizací, která umožňuje snížit obsluhu tohoto stroje na minimum. Robotická jednotka využívá jednoduchý lokalizační systém, který není potřeba složitě programovat. Robotický podavač se velmi rychle naučí, odkud má materiál brát a kam ho zakládat, včetně toho, jaký má tento materiál tvar a průměr.

Budete mít na veletrhu kromě vlastní expozice i nějaký doprovodný program?

Návštěvníci veletrhu budou mít možnost navštívit workshopy zaměřené na základy programování našich strojů s využitím nástrojů 3D Assist a Solid Mazatrol, kde si budou moci vyzkoušet naprogramování konkrétního dílce. Získají zde také informace o technologických inovacích, se kterými přicházíme, což jim pomůže pochopit, co tyto inovace znamenají pro průmyslovou praxi. Tyto workshopy budou probíhat v přednáškové místnosti, která bude součástí expozice Yamazaki Mazak.

Kromě toho se budeme účastnit i takzvané Technologické expozice, kde bude další prostor pro přednášky a prezentaci nejrůznějších řešení, která jsme realizovali v minulosti a která je možné využít i jinde.

V posledních několika letech registrujeme na veletrhu zvýšený zájem o naše stroje ze strany studentů technicky zaměřených škol a chceme se letos zaměřit právě na ně. Zájem o technické obory všeobecně upadá a je potřeba neustále zdůrazňovat, že současná průmyslová výroba už není o práci v nevyhovujícím či zdraví ohrožujícím prostředí, ale především o schopnosti ovládat moderní digitálně řízené stroje.

Pětiosý obráběcí stroj CV5‑500, včetně automatizace. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně jej návštěvníci uvidí na stánku přímo v akci. Foto: Yamazaki Mazak

Obráběcí stroje Mazak. Produktové portfolio výrobce zahrnuje více než 300 obráběcích strojů, a to včetně zařízení pro řezání laserovým paprskem. Foto: Yamazaki Mazak

Na veletrhu budete fyzicky prezentovat jen dva stroje. Není to málo vzhledem k produktovému portfoliu, které společnost Yamazaki Mazak nabízí?

Na naši účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu bude v listopadu tohoto roku navazovat další akce a to jsou takzvané Anglické dny, kde budeme v průběhu dvou dnů prezentovat i další stroje z produkce britské továrny. Zájemci o naše obráběcí stroje se tak zde budou moci seznámit s kompletním produktovým portfoliem tohoto výrobního závodu určeným pro evropský trh.

Zmínil jste pokles zájmu o studium technických oborů. V čem vidíte příčinu a jak je možné s tímto negativním trendem bojovat?

Podle mého názoru to začíná již na základních školách, kde jsou děti vedeny převážně ke vzdělávání v humanitních oborech, což většinou pokračuje i na gymnáziích. Na technické školy a obory se většinou hlásí ti, kteří mají vzor v rodině. Navíc, ne všichni, kteří se na technicky zaměřené školy hlásí, chtějí po jejich absolvování v technických oborech i pracovat. Problém je i v tom, že některé z našich technických škol ustrnuly v minulosti a učí podle čtyřicet let starých osnov. Neříkám, že neexistují základy, které je potřeba znát, ale i ta technika se někam posunula a je potřeba výuku maximálně přizpůsobit současnosti a aktuálním požadavkům průmyslového sektoru. Naše společnost v rámci podpory technického vzdělávání nabízí školám možnost navštívit naše technologické centrum, kde se jejich studenti mohou seznámit s tím, jak vypadá moderní průmyslová výroba. Na exkurze k nám chodí nejen studenti středních a vysokých škol, ale také žáci základních škol. Zjistili jsme, že s popularizací studia technických oborů je nutné začít již na základních školách, kde se v principu rozhoduje o specializaci v průběhu dalšího vzdělávání a další profesní budoucnosti. Spolupráci se vzdělávacími institucemi považujeme za významný prvek společenské zodpovědnosti ze strany velkých průmyslových firem a snažíme se v této oblasti být aktivní.

Jak vidíte budoucnost průmyslové výroby v Česku?

Vždy jsme byli rozvinutou průmyslovou zemí. Proto máme i dobré a silné technické zázemí. Zároveň jsou tu šikovní lidé, kteří vystudovali technické obory a technika je opravdu baví. Navíc, práce technických specialistů začíná být vzhledem k jejich nedostatku velmi dobře finančně oceňována.

V Česku je mnoho malých a středních strojírenských firem, které chtějí vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou a zároveň se snaží o maximální automatizaci a efektivitu výroby. A to je segment, na který se zaměřujeme. Naše obráběcí stroje jsou vhodné především pro společnosti, které nabízí malosériovou, či dokonce kusovou výrobu. Zájem je především o sofistikované stroje, jako jsou různé pětiosé obráběcí stroje, multifunkční stroje a takzvané hybridní stroje. Ty umí obrábět ozubení produktivním způsoben, frikčně svařovat nebo například aplikovat 3D tisk. V portfoliu společnosti Yamazaki Mazak jsou i pokročilé multifunkční stroje, které umožňují při jednom upnutí opracovat komplexní dílec, a to jak s využitím frézovacích, tak i soustružnických operací. To je důležité z hlediska úspory místa i času, protože není potřeba produkt znovu upínat do jiného stroje. S tím samozřejmě také také dochází ke zvýšení přesnosti obrábění. A jsou to právě malé a střední firmy, které mají o naše obráběcí stroje největší zájem. Nejenže jsou velmi flexibilní, ale je tu vidět i efekt střídání generací, kdy do vedení těchto společností nastupuje mladá generace, která chce využívat nové technologie a posunout svůj výrobní program mnohem dál.

Partnerem článku je společnost Yamazaki Mazak.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.