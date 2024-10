Případná koalice se STAN je pro Spolu ve Středočeském kraji preferovaná varianta. Je to však jen preference, ne dohoda, řekl po pondělní, v pořadí třetí schůzce se zástupci STAN lídr Spolu Jan Skopeček. S hnutím ANO chce Spolu dál komunikovat, aby nové zastupitelstvo bylo funkční. Starostové podle své volební jedničky Petry Peckové Spolu dál nabízejí většinu v krajské radě, nikoli funkci hejtmana. Uvedla také, že Spolu nyní pozastavilo další jednání s ANO. Další schůzka Spolu a STAN bude ve čtvrtek, podle Peckové by se mělo jednat o gescích a programových shodách. Skopeček očekává dohodu v rámci týdnů.

„Za koalici Spolu je STAN jako předešlý koaliční partner partnerem preferovaným. Přestože s hnutím ANO chceme komunikovat dál, chceme, aby bylo platnou součástí zastupitelstva – koneckonců ta slabá menšina, která by vycházela z koaliční spolupráce se STAN, nás nutí s nimi diskutovat – tak v tuhle chvíli preferujeme spolupráci se STAN,“ uvedl Skopeček. Podotkl, že jde o preferenci, nikoli dohodu. Ta bude podle něj možná, až se dojedná vše včetně personálního složení, programových priorit i procesního fungování zastupitelstva. „Není to automatický bianco šek, že to tak být musí,“ dodal.

Pecková předpokládá, že na programových shodách se Starostové a Spolu domluví, protože tato uskupení už byla čtyři roky společně ve vedení kraje. „Trváme od samého počátku na nabídce, kterou jsme dali minulý týden, že nabízíme koalici Spolu většinu v radě, post hejtmana nenabízíme,“ uvedla Pecková.

STAN podle ní čeká na to, jaké resorty by zástupci Spolu chtěli získat a zda zůstanou ve stejných funkcích dosavadní radní. „My jsme sdělili, že bychom to za nás samozřejmě preferovali,“ dodala dosavadní hejtmanka. V krajském zastupitelstvu o 65 členech obsadilo vítězné ANO 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu (ODS, KDU‑ČSL, TOP 09) 13 zastupitelů. Spolu je tedy schopné vytvořit většinovou koalici s oběma subjekty. Nabídky má nyní od ANO i STAN.