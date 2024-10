Přes 30 procent za tři týdny. Akciový trh takový skok vzhůru předvede málokdy, ale ten čínský to dokázal. Spouštěčem byla série opatření ze strany centrální banky a poté i vlády, zaměřená na podporu realitního trhu, ekonomiky, bank, spotřeby a koneckonců i samotných akcií. Klíčové ale bylo to, že investoři uvěřili, že vláda je toho ochotná v zájmu podpory udělat opravdu hodně.

Akce přišla ve chvíli, kdy čínské akcie byly velice levné, neboť spousta investorů nad nimi už zlomila hůl. Byl tedy velký prostor pro doplňování portfolií, načež teze o neinvestovatelnosti Číny postupně berou za své. Spolu s tím se vezou spekulanti, tušící na obzoru nákupy ze strany čínských bank či samotných firem, tlačených do zpětných odkupů vlastních akcií. Společně pak doufají, že stimulační balík zabere a neobjeví se nová překážka.

V podstatě tak tržní hráči věří, že žádné nepříjemné důsledky pro Čínu nebudou mít ani listopadové americké volby. To ale nemusí dopadnout. USA vytrvale utahují protičínské šrouby. Jde o tažení proti čínskému přístupu k vyspělým technologiím, ale také o ochranu trhu před čínským vývozem, viz vysoká cla na elektromobily či solární panely. A důležitý je i tlak na důchodové fondy, aby neinvestovaly v Číně.

Další americké akce proti Číně dříve či později přijdou bez odhledu na výsledek voleb. Dá se ale čekat, že vítězství Donalda Trumpa by pro čínský trh bylo přece jen horší, pokud by tedy alespoň částečně naplnil své sliby. Zamýšlené 60procentní clo na veškerý čínský dovoz by podle UBS srazilo růst tamní ekonomiky z plánovaných pěti procent na polovinu a tento odhad ještě nepočítá se zapojením dalších zemí či roztočením série odvet. Těžko si představit, že něco takového by hodně investorů z Číny opět nevyhnalo.

Finanční trhy obecně nejsou z amerických voleb příliš nervózní, což je netypické. Pravda ovšem je, že na těchto volbách je toho netypického daleko víc, takže na historické poučky tolik spoléhat nejde. Volební riziko je ale velmi reálné, takže na přetřes ještě přijde.