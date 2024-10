Jaká je letošní sezona v Galerii Magnus Art?

Výstavní program navazuje na naši sérii výstav soukromých sbírek českých sběratelů výtvarného umění a troufám si říct, že právě ty letošní přináší mimořádně obohacující pohled do světa sběratelství. Sezonu jsme zahájili výstavou Bejšovec a syn, ve které jsme představili sbírku nejen Jana Bejšovce, ale i jeho dvanáctiletého syna Johana, kterému tatínek od útlého věku vytváří vlastní sbírku. Právě téma dětí a mezigeneračního předávání vášně pro umění veřejnost tentokrát hodně nalákalo.

Aktuálně mohou zájemci v pražském sídle J&T vidět výstavu soukromé sbírky Leona Tsoukernika. Co vše je na ní k vidění?

Když jsem se poprvé na Leonovu sbírku jela podívat, připadala jsem si, jako bych se najednou ocitla uprostřed učebnice dějin umění. Ze všech stran na mě vykukovali Filla, Toyen, Štyrský, ale i Matisse nebo Kandinskij. Odjížděla jsem s pocitem, že kdybych ten den měla možnost pokochat se jen jediným z těchto děl, byl by to skvělý den. A právě tento pocit jsme se pokusili zprostředkovat návštěvníkům výstavy. Architektky Lenka Míková a Natálie Najbrtová se pro tvorbu prostoru inspirovaly otáčením stran v knize, ale i tvarem hracích karet. Každé dílo tak ve výstavě funguje jako samostatné eso, přičemž návštěvníci se mohou pomalu procházet a ze všech stran se jim zjevují další a další umělecké „karty“. Odpovídá tomu samozřejmě i výběr děl, ve kterém nechybí ta nejvýznamnější z české i zahraniční moderny. Kromě jmen, která jsem už zmínila, to jsou třeba Fernand Léger, Auguste Renoir, Jan Zrzavý, ale třeba i Jakub Schikaneder, Adriena Šimotová nebo Damien Hirst.

Investice do umění Stáhněte si přílohu v PDF

Jak se zatím v letošním roce daří trhu s uměním?

Jarní aukce přinesly nový historický rekord, a to v podobě Františka Kupky a jeho obrazu Conception/Danae (Početí), který se v dubnu v aukční síni Adolf Loos Apartment and Gallery vydražil za 126,5 milionu korun včetně aukční provize. Je to pochopitelně dobrá zpráva o stavu trhu. I proto, že loni na aukčním trhu došlo k lehké korekci a jeho celkový objem oproti předchozím rekordním rokům lehce poklesl. Trh s uměním ale netvoří jen aukce. Díky datům z našeho J&T Banka Art Reportu víme, že čeští sběratelé nejčastěji nakupují současné umění, které se u nás na aukcích prakticky nedraží. Čísla z primárního trhu, tedy z prodejů přímo z ateliéru nebo skrze galerie, přitom nejsou veřejně dostupná. Snažíme se jeho stav analyzovat skrze Art Report, jehož výsledky za letošní rok budou dostupné příští rok na jaře.

Co dalšího připravujete pro milovníky umění?

Do půlky prosince je v naší galerii Magnus Art přístupná zmíněná výstava Hráč ze soukromé sbírky Leona Tsoukernika. Kromě toho pořádáme komorní výstavy i v našem karlovarském prostoru Display, v krásné historické budově bývalé Sparkasse. Tam představujeme výsledek rezidenčních pobytů mladých českých umělců a umělkyň, kteří přímo v Karlových Varech měsíc pobývají a nechávají se jimi inspirovat. Příští rok nás vedle dalších výstav ve zmíněných galeriích čeká i další ročník oblíbeného Art Index Pop‑upu, kde návštěvníkům zpřístupňujeme ta nejčerstvější díla přímo z ateliérů desítek současných výtvarníků a výtvarnic.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.