Jaká je vaše současná sezona?

Zájem ze strany kupujících je stále solidní a na vysoké úrovni. V květnu jsme opět zažili skvělou aukci, dokonce obratově největší v letošní jarní sezoně. Cenový skok zaznamenalo současné umění, a to jak vysokým nárůstem, jenž činil 84 procent, tak množstvím autorských rekordů, které potvrzují rostoucí zájem o tento segment. Celkově sběratelé na všech sálových aukcích v prvním pololetí utratili za 3187 položek 784,4 milionu korun. Podrobnější pohled na dosažené ceny ukazuje, že se díla dražila v průměru o 10 procent levněji než o rok dříve. Cenová hladina prodaných děl překonává obratově rekordní roky 2021 a 2022 o více než deset procent. Mám radost, že v první desítce nejdražších děl je šest vydražených na naší aukci. V něm se ukázala dominance autorů klasické moderny a meziválečné avantgardy, kterou narušil pouze Jakub Schikaneder a jediné dílo poválečného umění Theodora Pištěka.

Na vaší jarní aukci padlo 27 autorských rekordů. Co to vypovídá o současném trhu s uměním?

Potvrdil se tak přetrvávající zájem o české umění. Autorské rekordy přesně odrážejí situaci na trhu. Největší oblibě se těší česká moderna a poválečné umění. Strmě stoupá poptávka po tvorbě současných umělců a umělkyň, kteří dosáhli na 11 rekordů. Bez povšimnutí rozhodně nezůstala ani kolekce 19. století.

Nejdražším vydraženým obrazem v jarní aukci se stalo plátno Emila Filly Dvojice, které téměř zdvojnásobilo vyvolávací cenu 13 milionů korun. Čekal jste takový úspěch?

Jednalo se o mimořádné galerijní velkoformátové dílo a cenový nárůst byl oprávněný. Dražby se zúčastnilo několik českých sběratelů. Před polovinou třicátých let prošel Emil Filla zřetelnou proměnou v rámci uvolnění malířského tvarosloví a rekapitulací své dosavadní práce. V této době se zároveň začal sbližovat a také trvale podporovat představitele surrealistického hnutí, přičemž tyto kontakty se staly klíčovými pro jeho další malířský vývoj. Sám se poprvé takto orientovanými díly prezentoval na výstavě Poesie 1932, kde odprezentoval hned několik pláten vesměs figurálního charakteru. Toto plátno na první pohled zaujme nejen svojí monumentalitou, ale zejména suverénním podáním a chutí experimentovat, jako by byl surrealismus směrem pro Fillu stejně přirozeným jako kubistická výstavba obrazu. Dílo původně pochází ze slavné sbírky Jaroslava Borovičky, kde patřilo ke skupině jeho nejoblíbenějších obrazů. Od šedesátých let figurovalo pod názvem Dvojice v depozitáři Národní galerie v Praze.

Vašich sálových aukcí se lze také zúčastnit online. Jaký je zájem o tento způsob dražby?

Rozšíření sálových aukcí o online prostředí přivedlo k nákupům nové zájemce. Díky aukční platformě Artslimit, kterou řídí můj syn Matyáš, se počet aktivních dražitelů na našich aukcích dramaticky zvýšil a jejich vliv na výsledek aukcí je značný. Nejenže pomáhají svými příhozy ještě před začátkem aukce zvýšit konečnou cenu, ale také online nakoupili i takřka polovinu prodaných položek.

Přibývají však nejen zkušení sběratelé a investoři, ale také začínající sběratelé, kteří se chtějí obklopovat uměním. V současnosti zažíváme vzácné momenty. Celý život usiluji o to, aby české umění rezonovalo, a jsem rád, že se to daří.

Jaký typ umění je vám osobně nejbližší?

Samozřejmě 19. a 20. století. Jsem značně konzervativní a uvědomil jsem si, že jako jediný z naší rodiny nesbírám současné umění. Je to asi ostuda, ale naštěstí mě zastupují moje děti. Ti naopak investují a kupují soudobé umění. Jakub vede KodlContemporary a plánuje otevřít galerii současného umění.

Co byste radil zájemcům o umění? A je nyní ta správná doba kupovat?

Nyní je skutečně příhodná doba na nakupování. Ještě před několika lety u nás nakupovali umění především sběratelé nebo jen ti nejbohatší. Umělecká díla se nyní stávají atraktivní i pro širší finančně vzdělanou veřejnost. Stoupá také počet klientů mladší generace, kteří vnímají umění jako přirozenou součást života a jsou ochotni za ně utrácet. Je potřeba zmínit, že umění může sbírat i širší veřejnost, protože to kvalitní nemusí stát nutně jen miliony, ale třeba i nižší desetitisíce.

Zájemcům o umění radím, aby se nejprve základně zorientovali. Určitě bych jim doporučil třeba si projít několik výstav, ať už ve veřejných galeriích nebo aukčních domech, a udělat si představu o tom, jaký styl či téma je oslovuje. V zásadě by totiž lidé měli kupovat obrazy, které se jim líbí. Nejedná se o akcii a člověk by si koupí měl udělat i estetickou radost. Nejhorší přístup je, když si koupíte nějaké dílo jen proto, že se už teď těšíte, že ho prodáte dráž. Druhým krokem je mít kvalitního poradce, který vám zaručí, že kupujete originál a za adekvátní částku.

Co dalšího plánujete v následujících měsících?

Spolu s Kunsthalle Praha se KodlContemporary a Artslimit podílí na charitativní aukci nadačního fondu Spolu s odvahou, která v polovině října nabízí obdivovatelům současného umění jedinečnou příležitost spojit vlastní potěšení s dobrým skutkem. Tato prestižní akce nabízí sběratelům a milovníkům umění unikátní příležitost podpořit děti a jejich rodiny, které bojují se závažným onemocněním a jimž nadační fond pomáhá formou zážitkové terapie. Celkem bude v aukci nabídnuto dvacet děl renomovaných českých i zahraničních současných umělců a umělkyň.

V listopadu nás čeká tradiční sálová aukce, která opět představí významná jména nejen z 19. století, jako jsou Václav Brožík, Bedřich Havránek, Václav Hynais, Lukáš Marold nebo Karel Purkyně. Přítomná bude i tradičně silná Mařákova škola. Francouzské umělce reprezentuje Paul Gauguin. Těší mě výtečně obsazená česká moderna umělci jako Josef Čapek, Otakar Kubín, František Kupka, Václav Špála nebo Jan Zrzavý. Poválečné umění bude zastoupené Kamilem Lhotákem, Zdeňkem Sýkorou, Victorem Vasarelym a Theodorem Pištěkem.

Můžeme se těšit na podobná želízka v ohni, jako byly v minulých aukcích Dvojice od Emila Filly nebo Odchází a přichází od Toyen?

Ponechte nám prosím ještě prostor k dalším odhalením.

Překvapí vás ve vaší práci ještě něco?

Již 35 let mě překvapuje, jak úžasné věci se nám daří získat do našich aukcí a jak kvalitní a fantastická díla se ještě stále nacházejí ve starých soukromých sbírkách. A posledních patnáct let mě stále udivuje, že v mnohačetné konkurenci máme nejlepší výsledky ve všech číslech. Mnoho věcí, které nám majitelé nabízejí, jsou vzácnostmi, o kterých se často ani nevědělo, že ještě existují. Vynoří se na trhu znovu i po padesáti nebo sto letech. Toto je právě ten moment, který mě baví, naplňuje a pevně poutá k tomuto krásnému oboru. Stále se obávám, kdy to skončí, ale naštěstí se tak neděje.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.