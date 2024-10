Jak se Dorotheu v letošním roce daří?

Vývoj je zatím příznivý, podařilo se nám dosáhnout vynikajících výsledků v aukcích starého, současného i moderního umění, ve kterých jsme nabízeli díla skutečných ikon světového umění. Když budu jmenovat pár nejzajímavějších děl, je to portrét infantky Marie Isabely od slavného španělského malíře Francisca Goyi, s dosaženou cenou 712 tisíc eur. Také cyklus deseti serigrafií Andyho Warhola, který se prodal za téměř 1,1 milionu eur či kresebná studie Gustava Klimta s dosaženou cenou 520 tisíc eur. A pak nesmím zapomenout na obraz Mikuláše Medka Žíznivý anděl (Zvěstování), který se nám podařilo získat z německé soukromé sbírky a představili jsme jej také našim zákazníkům v prostorách Dorothea na Václavském náměstí.

Kdy se budou konat další poradenské dny a přijedou i experti z Vídně?

Na jaře nás navštívila expertka na secesní umění a podařilo se nám do aukce získat několik opravdu krásných a hodnotných kousků Wiener Werkstätte. Takže už připravujeme její podzimní návštěvu, protože tyto artefakty jsou jedny z hlavních lákadel našich specializovaných aukcí secesního umění. Měla by nás navštívit také expertka na obrazy 19. století, v tomto segmentu dostáváme opravdu hodně nabídek, z nichž mnoho je velmi zajímavých, a přebíráme je pro naše mezinárodní aukce ve Vídni.

Zažil jste případy, kdy lidé vůbec netušili, jakou vzácnost doma mají?

Zažil jsem případ, kdy někdo něco prodával na vlastní pěst přes sociální síť za „svou“ cenu. Nám sice nabídku zaslal, ale doslova pár hodin poté obraz prodal za peníze na ruku někomu, kdo jej kontaktoval přes sociální síť. Připravil se tím o několik milionů. Jsou samozřejmě i příběhy se šťastným koncem. Třeba když nám zákazník ukázal fotografii s malbou ruského malíře Konstantina Makovského s dotazem, že má doma tento obraz a neví, kdo to maloval a jakou to má cenu. Byla to nádherná malba a dosažená cena v aukci přesáhla 10 milionů korun.

Dorotheum pořádá ročně stovky aukcí v desítkách prodejních kategorií, od obrazů přes starožitné zbraně až po exkluzivní šperky. Na jaký segment byste doporučil se zaměřit?

To záleží na mnoha faktorech. Pokud by náš pohled byl ryze finanční, už pár let je na vzestupu současné umění, lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat. Optikou historika umění se zájmem o obrazy 19. století nabízí současná mezinárodní scéna nepřeberné možnosti nádherných akvizic na poli německého i rakouského umění 19. věku. A jsou za nesrovnatelně nižší ceny, než za které se tyto obrazy prodávaly před 20 či 30 lety. To je dáno právě nárůstem v jiném segmentu trhu a generační výměnou sběratelů. Velký nárůst zaznamenáváme i u aukcí luxusního značkového zboží.

Jaké aukce připravujete na konec roku?

Udělali jsme si v Praze trošku předčasnou radost už na začátku září, kdy jsme v našich prostorách zpřístupnili výstavu Mikrokosmos umění Kafkovy Prahy. Kafka totiž ve stejném domě, kde máme sídlo, od listopadu 1907 pracoval. Letošní výročí 100 let od jeho úmrtí jsme si připomenuli výstavou, jejíž kurátorkou byla historička umění Anna Habánová.

