Pokud bude mít SPD po sněmovních volbách příští rok možnost být součástí vlády, utvořilo by koalici s hnutím ANO. V nedělním televizním pořadu Partie na CNN Prima News to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Česká europoslankyně za ANO Klára Dostálová v reakci uvedla, že strana by měla po volbách jednat se všemi demokraticky zvolenými stranami, které překročí pětiprocentní práh nutný pro vstup do sněmovny. V předvolebních průzkumech ANO dlouhodobě figuruje na prvním místě, SPD se většinou pohybuje kolem čtvrtého či pátého místa.

„Nejbližším naším potenciálním koaličním partnerem je hnutí ANO, protože jsme tam (ve sněmovně) pouze dvě opoziční strany,“ řekl Okamura. Rád by po volbách vystřídal koaliční vládu Petra Fialy (ODS). K současnému odchodu Pirátů do opozice podotkl, že ti jsou jenom „řízená opozice“. „S Piráty nechceme mít nic společného,“ dodal.

Okamura odmítl, že bude hnutí kandidovat ve sněmovních volbách v koalici s jinými stranami jako v krajských volbách. V nich s Trikolorou ve většině krajů kandidovalo se stranou PRO v čele s Jindřichem Rajchlem, ve třech se Svobodnými. Do sněmovny budou kandidovat pod názvem SPD, nyní se podle Okamury ještě debatuje, zda by kandidáti jiných stran mohli být na kandidátce SPD.

Povolební jednání v případě úspěchu ANO i SPD ve sněmovních volbách nevyloučila za ANO europoslankyně Dostálová. „Po volbách budeme jednat s každou demokraticky zvolenou stranou, která překročí pět procent,“ uvedla. Letos v dubnu přitom šéfka poslanců ANO Alena Schillerová v pořadu České televize Otázky Václava Moravce (OVM) řekla, že si neumí představit, že by hnutí po příštích sněmovních volbách vytvořilo vládu s SPD. „Já to takto kategoricky říci nemohu,“ řekla v neděli Dostálová.