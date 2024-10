Než se splní některé předpovědi, chvíli to trvá. Když se před třemi lety, poté co sociální demokraté a komunisté vypadli z Poslanecké sněmovny, soudilo, že se obě strany postupně rozplynou, tento list napsal: „Neznamená to, že nutně zmizí. Ve hře je nový fenomén – propojování celé české tradiční levice… zdá se, že levice se oklikou a pod tlakem okolností dostává zpět k jednotě, ve které v 19. století vznikala. A kterou si v perverzní podobě zopakovala mezi lety 1948 a 1989.“

Poslední vývoj nám dává za pravdu. Předsedkyní sociální demokracie se o víkendu stala Jana Maláčová a vyhlásila, že jejím cílem je propojení levicových stran do jednoho bloku, prý podle francouzského vzoru. V našich podmínkách to neznamená nic jiného než spojení s komunistickou stranou, kterou vede Kateřina Konečná.

Co si o tomto projektu myslet a kam vlastně povede?

