Červená Miura působí jako přízrak. Zvlášť vedle sice také hýčkaných a oblíbených veteránů z Československa, které však – bez urážky – nedosahují tak astronomické hodnoty. Tohle placaté Lamborghini bylo zjevením už v době svého vzniku, tedy v 60. letech, a s přibývajícími roky je snad ještě krásnější. Traduje se, že k vytvoření kovových výřezů výklopných kulatých světlometů inspiroval fenomenálního designéra Marcela Gandiniho pohled do koketních očí rámovaných výraznými řasami ikonické herečky a sexsymbolu tehdejší doby, Giny Lollobrigidy.

Legendární model si poslední zářijovou sobotu mohli prohlédnout i majitelé historických vozidel různého zaměření i stáří, kteří dorazili do Mostu na akci The Most Classic. Na setkání, jehož jsou HN mediálním partnerem, svá auta nejen vystavovali, ale spousta z nich také využila místní závodní okruh.

„Je to uvolněná akce, není nutné mít dobové oblečení, naopak chceme mít volnější režim, aby si lidé klasická a historická auta co nejvíce užili,“ popisuje mluvčí mosteckého autodromu Radek Laube. „Registrovaných jsme měli přes 700 aut, loni jich přitom bylo pět stovek,“ líčí Laube. „Ovšem to bylo dohromady s Histo Cupem, kde bylo asi 150 aut. Objem lidí se tedy letos zhruba zdvojnásobil,“ dodává. Histo Cup je populární rakouská závodní série historických vozidel od 50. do 80. let.

Účastníci mostecké akce měli letos podle Laubeho díky absenci historické závodní série mnohem větší prostor se svými vozy reálně jezdit jak v disciplínách pravidelnosti na polygonu, tak na velkém mosteckém okruhu. „Asi pětina lidí jezdí i na okruhu,“ říká Laube. Hlavní hvězda srazu ale zůstala vystavená v boxech.

Miura byla bezesporu hlavní hvězdou akce. S největší pravděpodobností je to jediný exemplář v Česku, minimálně jde o jediný veřejně známý. Vlastní ho automobilový nadšenec a sběratel, profesí obchodník, Jiří Sudík a jde o model P400 z roku 1968. Hodnotu lze těžko vyčíslit, ale tyto modely se dnes prodávají v rozpětí od jednoho do tří milionů eur.

Nepřekvapí, že vůz vyhrál hlavní cenu v soutěži elegance. Úplně lehké soupeře ale Miura neměla, protože další ocenění si odvezla zrenovovaná Tatra 613 Coupé původem z karosárny Vignale a Pontiac Silver 8 Streak z roku 1950. T613 má být přitom jediným vyrobeným kusem v této karoserii, i když v diskusních skupinách fanoušků Tater se hovoří o tom, že možná vznikly až tři exempláře.

Pro příští ročníky jsou nicméně právě v soutěži elegance plánované změny. „Chtěl bych, aby byla cena elegance strukturovanější. Třeba Miura, která je zkrátka úplně jiná kategorie, si ji určitě zaslouží. Chtěl bych, abychom ale ocenili i ‚normálnější‘ auta,“ vysvětluje Radek Laube. A jak je patrné z fotografií, „normálních“ aut bylo zastoupeno skutečně hodně. Na své si přišli prakticky všichni od fanoušků socialistických aut, včetně unikátních závodních škodovek nebo žigulíků, až po nadšence do Porsche či Ferrari.

Kluby obou populárních automobilek si přitom na The Most Classic udělaly i vlastní srazy členů, dorazila proto unikátní sbírka vozů ze Stuttgartu, respektive Maranella. Nechyběla ani současná auta, pozornost budily především moderní Alpine A110, kterých přijelo celkem dvanáct.

Novinkou třetího ročníku byl sraz motocyklů a automobilů značky Jawa. „Přijelo asi dvacet až třicet majitelů Jaw. Podobný sraz se konal poprvé,“ říká Laube. „Každý rok se snažíme něco přidat, tentokrát to byly právě Jawy,“ doplňuje. Jakkoliv ze slavné továrny Františka Janečka, která letos oslavila 95. výročí založení, dorazily převážně motocykly, objevila se i závodní Jawa 750 z roku 1934.

Červený speciál ve třicátých letech řídil legendární motocyklový závodník Antonín Vitvar, dohromady ho pak dal současný majitel a rovněž sběratel historických aut Jaroslav Větvička. Auto excelovalo poprvé na letošním závodu 1000 mil československých.

I když otisky pneumatik po autech na asfaltu ještě ani nestačily vychladnout, pořadatelé The Most Classic už chystají další ročník akce, která se za krátkou dobu stala po závodech superbiků a tahačů třetí největší událostí na mosteckém autodromu. Kromě změn v cenách elegance by podle Radka Laubeho chtěli organizátoři pro příště třeba více spolupracovat s automobilkami, které by mohly návštěvníkům ukázat současné automobily.