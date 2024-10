Člověk si málokdy uvědomí, jak rychle čas letí, dokud nepřijde nějaké výročí – 30. září to bylo na den přesně šestnáct let, co jsem se stal advokátem. Výměnou za složený advokátní slib jsem získal advokátní průkaz. Přijde mi to jako včera....

Komentář