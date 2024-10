Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to na nedávné návštěvě v Římě řekl překvapivě jasně: „Válka na Ukrajině může skončit v roce 2025.“ Je přitom zřejmé, že nepůjde o úplné ukrajinské vítězství, pokud bychom za vítězství považovali jen to, co Kyjev od počátku války oficiálně tvrdil – tedy že jeho cílem je dobýt zpět veškeré Ruskem okupované území včetně Krymu. „Ukrajinci budou muset přijmout nějaké územní ztráty, to víme dlouho,“ řekl HN vysoce postavený zdroj z členské země Evropské unie a Severoatlantické aliance, která Ukrajinu jasně podporuje.

