To, co jsme mohli sledovat 13. října v texaských mokřadech, byla neuvěřitelná podívaná. Americká společnost SpaceX provedla již pátý experimentální let vyvíjené rakety Starship a tentokrát to bylo velkolepé. Jen si to představte. Na startovacím roštu stála ocelová bestie o deset metrů vyšší než nejvyšší budova Česka, 111 metrů vysoká brněnská AZ Tower, naplněná kapalným kyslíkem a metanem. Když odpočet ukázal nulu, 33 motorů Raptor se rozburácelo a tlačilo Starship vzhůru. Až se člověku nechtělo věřit vlastním očím, že se ten kolos dokázal odlepit od země.

Jenže start nebyl tím nejúchvatnějším, co jsme mohli vidět.

