Předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš odmítl, že by po volbách vstoupil do koalice s ODS. Jak řekl v nedělní Partii na CNN Prima News za ideální by považoval, pokud by hnutí ANO dostalo co nejvíc hlasů a mohlo vládnout s tolerancí některé strany. V případě vstupu do vlády slíbil například boj s daňovými úniky, úspory v provozu státu i dostatek peněz na důchody.

Za nejlepší by Babiš považoval, pokud by ANO dostalo 2,4 milionu hlasů, tedy stejně, kolik obdržel on sám loni v druhém kole prezidentské volby. Podle něj by to znamenalo v přepočtu 44 procent hlasů. „Potřebujeme mít maximum hlasů, těch 2,4 milionu, to by bylo skvělé, tak, aby nás nikdo neobešel, a v podstatě abychom mohli vládnout s nějakou tolerancí a to je ideální stav,“ uvedl šéf ANO.

Řekl také, že nechce vést debatu o možné spolupráci s uskupením Stačilo! vedeným předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou, považuje to v této chvíli za předčasné. Obdobně se vyjádřil o spolupráci s Motoristy sobě. Nechtěl komentovat ani možnost spolupráce s opozičním hnutím SPD. „Já program SPD neznám, já nevím, kdo bude lídr, co se bude dít, skutečně to nevím. Takže já vám nejsem schopen na to odpovědět,“ řekl.

V ekonomice Babiš slíbil lepší výběr daní a boj se šedou ekonomikou i provozní úspory nebo podporu hospodářského růstu pomocí investic. Slíbil, že konkrétní seznam úspor hnutí ANO předloží. V důchodech slíbil vrátit do zákona původní pravidla pro běžné valorizace penzí se započítáním poloviny růstu reálných mezd místo třetiny. Důchodový systém označil za udržitelný. „Důchodce musí mít dobrý příjem, aby měl důstojný život. Mimochodem, on má taky úplně jiný spotřební koš. A na to jsou třeba peníze. A my ty peníze seženeme, řekl Babiš.

V průzkumech veřejného mínění ANO posiluje. Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi by ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu získalo 35,5 procenta hlasů. S výrazným odstupem druhá by skončila ODS s podporou 14,5 procenta voličů. Oproti červnovému průzkumu výrazně posílilo hnutí STAN s 13 procenty, následuje SPD se ziskem 6,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, kteří po zářijovém odchodu z vlády výrazně oslabili. Model jim přisoudil rovných pět procent hlasů. Také podle nového modelu agentury STEM by volby vyhrálo ANO se ziskem 32,1 procenta hlasů, přičemž druhá ODS by dostala 14,2 procenta.