Rezignace ředitele Cermatu Miroslava Krejčího může být takovou pěknou tečkou za snahou o státní digitalizaci levnou cestou. Připomeňme, že to byl právě on, který v nereálném čase za minimálních nákladů vydupal ze země digitální přijímačky na střední školy. Tedy něco, co se žádnému z jeho předchůdců nepodařilo. A také se za to dočkal odpovídající odměny: nejprve přišla hloubková finanční kontrola z ministerstva, nyní z pozice šéfa odchází. Prý byl až moc náročný na své podřízené.

Nezaujatému pozorovateli by se mohlo zdát, že po nich dokonce požadoval práci, což se evidentně ve státní správě neodpouští.

