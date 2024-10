Skupina středoevropských zemí přátelských vůči Rusku by se s návratem Andreje Babiše do čela vlády mohla rozrůst o Česko. Uvedl to server Politico, podle nějž další expanze tohoto bloku, do nějž nyní řadí Maďarsko a Slovensko, představuje velký problém pro Evropskou unii.

Parlamentní volby se v Česku uskuteční v roce 2025. K prokremelským lídrům ve střední Evropě počítá Politico maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho slovenský protějšek Roberta Fica.

„Babiš, miliardář a politický chameleon, je sice méně ideologicky zakotvený než Orbán nebo Fico, ale svou stranu přiklonil pevně doprava a opakuje rétoriku svých kolegů v Maďarsku a na Slovensku,“ uvádí Politico s tím, že Babiš například podobně jako před ním Fico signalizuje omezení pomoci Ukrajině.

Jasné vítězství Babišova hnutí ANO v nedávných krajských volbách v Česku bylo budíčkem nejen pro nepopulární českou vládní koalici, ale i pro Brusel, píše Politico. Připomíná, že ANO se na evropské úrovni spolu s Orbánovým Fideszem či Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ) stalo členem populistické pravicové frakce Patriotů pro Evropu, což byla poslední kapka pro zbývající liberálně smýšlející členy strany.

„Sílící blok nakloněný Moskvě ztíží dosažení shody v otázkách, jako je pomoc Ukrajině, sankce proti Rusku nebo migrace,“ míní Politico.

Možnost ochabnutí české pomoci Ukrajině po možném nástupu Babiše do čela vlády naznačují jeho výroky o tom, že „Ukrajina se nikdy nestane členem EU“, či hlasování poslanců za ANO v Evropském parlamentu, kteří nezvedli ruku pro nezávaznou rezoluci vyzývající ke schválení používání západních zbraní proti cílům v ruském týlu ani pro usnesení o nutnosti pokračovat v pomoci Ruskem napadené zemi.