Firmy mnohdy nevědí, jak zapojit umělou inteligenci do práce. Společnost Digiskills přichází s řešením a slibuje, že to zaměstnance naučí pomocí vzdělávací aplikace. Když si nevědí rady s úkolem, stačí se zeptat asistenta a on hned nabídne řešení na míru. Ať už jde o vytvoření tabulky, nebo třeba zápis z porady.

Technologie se rychle vyvíjejí vpřed, je nezbytné držet krok. Lidé ale o svých digitálních kompetencích často pochybují. Téměř polovina českých zaměstnanců si například není jistá svými schopnostmi v digitálních projektech. Až osm procent má problémy efektivně využívat online komunikační nástroje, což vede k izolaci a snížené produktivitě. Nevyhovující IT vybavení ve firmě pak vzbuzuje u zaměstnanců frustraci. Ukazuje to průzkum z let 2022 a 2023 společnosti Digiskills mezi 6616 zaměstnanci ze 45 různých firem napříč obory.

Výsledky ukázaly, že velkým trendem posledních let je generativní umělá inteligence, která dokáže usnadnit řadu úkonů – od tvorby obsahu po pokročilou interakci s kancelářskými aplikacemi. Část firem se však potýká s tím, že se této technologii zaměstnanci brání, neumí ji správně používat, a potenciál nástrojů tak zůstává nevyužitý. Jde přitom často o placené nástroje a aplikace, do kterých společnost investuje v domnění, že svým lidem usnadní práci a zefektivní procesy.

Společnost Digiskills chce firmám pomoci tyto výzvy překonat. Její aplikace Skillstai naučí zaměstnance používat AI asistenta Microsoft 365 Copilot, což je generativní chatbot, který patří mezi nejslibnější a nejrozšířenější AI řešení pro firemní použití. Díky aplikaci Skillstai mohou firmy seznámit své zaměstnance s možnostmi chatbota Microsoft 365 Copilot postupně a bez přetížení.

Podle společnosti Microsoft může Copilot zvýšit produktivitu až o 30 procent tím, že zaměstnanci stráví méně času rutinními úkoly. Microsoft 365 Copilot si firmy mohou dokoupit jako doplněk aplikací od Microsoftu, který ale nabízí i veřejně přístupnou verzi aplikace „Copilot for Web“.

Představte si aplikaci, která vás nejen učí, jak pracovat s AI, ale dělá to v prostředí, které už znáte – v Microsoft Teams. Žádné nové programy, žádné zbytečné instalace, jen rychlá pomoc a návod na efektivní práci. „Velkým benefitem naší aplikace je, že uživatel nemusí odcházet někam jinam. Ale přímo v nástroji, ve kterém pracuje, se doptá, jak může využít Copilota pro vlastní scénáře, inspiruje se vzdělávacími videi a může těžit z naší otestované databáze promptů,“ dodává provozní ředitel Digiskills Radim Chalupník. Všechny materiály jsou dostupné v češtině i angličtině, chatbot podporuje komunikaci v libovolném jazyce.

Skillstai vyřeší běžné úkoly

Umělá inteligence vám přímo poradí s konkrétním úkolem. Pokud potřebujete vytvořit tabulku v Excelu, připravit zápis z porady nebo analyzovat data, stačí se zeptat a Skillstai nabídne, kde a jak s pomocí Copilota běžné úkoly rychle vyřešit. Okamžitou pomoc poskytne chatbot, který je schopen radit s jednotlivými postupy.

Spoustu rutinních úkolů takto může zaměstnanec rychleji vyřešit pomocí umělé inteligence a věnovat se kreativnějším činnostem. Společnost Digiskills nyní testuje první verzi aplikace.

Malé týmy i velké společnosti

Skillstai ale není jen pro velké korporace s obřími rozpočty na IT. Aplikace je dostupná pro všechny firmy, které chtějí optimalizovat své procesy a poskytnout zaměstnancům nástroje pro digitální transformaci. Aplikace je navržena jak pro malé týmy, tak pro velké společnosti. Licenční model je flexibilní a přizpůsobí se firmám všech velikostí.

Radim Chalupník z Digiskills ale upozorňuje, že firma musí dát svým lidem prostor si nástroj osvojit. „Microsoft 365 Copilot opravdu pomůže, ale pouze v případě, když se dobře zaškolí lidi. Pokud to firma neudělá, zaměstnanci ho nebudou chtít používat, protože se v něm hned napoprvé ztratí. Je zapotřebí postupovat pomalu a dát lidem prostor pro sebevzdělávání. Naše aplikace na tuto potřebu reaguje a umožňuje společnostem, aby svým lidem poskytly špičkové vzdělávání v moderní formě, na které by jinak neměly kapacitu,“ říká.

Mezery v efektivním osvojování si umělé inteligence ve firmách naznačují i data. Nástroje umělé inteligence v Česku pravidelně využívá jen každý sedmý zaměstnanec, jak ukazuje průzkum personální společnosti Randstad ČR.

O krok napřed i v odhalování fake news

Legislativní rámce kolem umělé inteligence se rychle vyvíjejí. Zákon o umělé inteligenci přináší nové požadavky na bezpečné používání AI ve firmách. Skillstai pomáhá být o krok napřed, vyhovět těmto požadavkům a efektivně zavádět AI do procesů. Firma může být nejen v souladu se zákonem, ale také maximálně využívat potenciál umělé inteligence.

„Když člověk pochopí, jak technologie funguje, a bude ji umět využívat, dovede se proti ní i bránit. Lze tak například lépe bojovat s dopadem fake news, lidé mohou být díky znalosti technologií méně náchylní k těmto typům podvodů,“ doplňuje Chalupník.

Přestože Skillstai teprve začíná, už plánuje další nové funkce. Nabídne například AI manažerský dashboard, možnost vytváření vlastní databáze promptů nebo proaktivního chatbota. Ten se dokáže v budoucnu podívat na data o tom, jak člověk využívá jednotlivé aplikace, a poradit, jak na funkci, kterou dlouho nepoužil.

Základní myšlenkou Digiskills je také rozvoj digitálního mindsetu a efektivní využívání technologií tak, aby pracovaly s námi, ne proti nám. „Digitální mindset značí chuť testovat a zkoušet, nebýt zpátečnický, nebát se. Ale naopak mít otevřenou mysl k nové technologii, udělat si prostor pro experimentování. Umělá inteligence není všespásná, ale může to být ten nejlepší parťák. Jen jí na začátku musím vysvětlit, co přesně od ní chci,“ zdůrazňuje Chalupník. Rozvoj digitálního mindsetu je klíčovým faktorem úspěchu v moderních firmách.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Digiskills.