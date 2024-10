Kdyby existoval Satan, určitě by i on využíval nejmodernější zbraně a prostředky. Určitě by i on používal umělou inteligenci, strojové učení, které již v současné době disponuje celkem přesnou mapou lidského chování. Kdyby existoval Satan, možná by si zadal prompt: Jaké strategie bys mi – oživlý internete – doporučoval, vzhledem ke všem informacím, které máš o lidech?

Zde odpověď. Varování: Je to strašidelné.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak lze umělou inteligenci zneužít pro manipulaci?

Jak by AI využil Satan?

Ztratili jsme duchovní a morální hodnoty?