Letos na podzim jsme svědky mnoha výzev světových lídrů k míru ve dvou velkých konfliktech, které otřásají světem: na rusko-ukrajinské frontě a na Blízkém východě. Jsou to vítané výzvy, ve skutečnosti ale mají jen malý dopad tam, kde je to důležité. Namísto podpory míru zdůraznily klesající vliv Západu na rostoucí počet globálních konfliktů. Většina Evropanů se sice zasazuje o tyto cíle, ale není ochotna vzít do rukou zbraně.

Proto se nyní v Německu plánuje přijmout k dnešním 180 000 vojáků dalších 63 000 nových rekrutů. Ve Velké Británii se mluví o znovuzavedení programu státní základní vojenské služby. Také v Polsku podnikají kroky směřující ke zvýšení počtu vojáků, a to má Polsko již nyní třetí největší armádu v NATO.

