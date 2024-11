Hlavní politickou strategií Donalda Trumpa je nevypočitatelnost. Používá ji nejen vůči svým nepřátelům, ale i vůči svým spojencům, kteří mu pomohli k nevídanému návratu do Bílého domu. Trump dopředu nepředstavil svůj kabinet, který by mu měl po jeho jednoznačném triumfu pomáhat přivést Ameriku do „nové zlaté éry“. Na posty ministrů je tak nepočítaně kandidátů, z nichž žádný nemá křeslo zaručené, i když třeba na kampaň sehnal miliony dolarů.

Zbývá vám ještě 90 % článku