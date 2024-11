Německo, nejlidnatější a ekonomicky nejsilnější členská země Evropské unie, míří k předčasným parlamentním volbám, které rozhodnou o složení nové koaliční vlády. V jejím čele s velkou pravděpodobností stane předseda Křesťanskodemokratické unie Friedrich Merz, představitel vlivného podnikatelského křídla v CDU. Průzkumy voličských nálad pro to hovoří jednoznačně.

Jeho spoluvládnoucím partnerem by se mohla stát sociální demokracie (SPD), ačkoli většina křesťanských demokratů by raději táhla za jeden provaz se svobodnými demokraty (FDP). Ale ti balancují na okraji pětiprocentní hranice potřebné pro to, aby setrvali v Německém spolkovém sněmu (Bundestagu). Budoucí koalice bude mít stěžejní úkol nastartovat skomírající hospodářství a podnikatelé vyhlížejí, s kým ji CDU vytvoří.

