Umělá inteligence je téma, které nepřestává rezonovat veřejným prostorem. Osobností, firem a organizací, jež ji zdokonalují, je nejen v českých reáliích stále více. Někteří z odborníků i nadšenců do této technologie, kteří do 30. září obdrželi nominaci do jedné z pěti kategorií AI Awards 2024, aktuálně mají šanci 21. listopadu získat prestižní cenu připadající nejlepším z nich. Slavnostní vyhlášení se odehraje pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla, stejně jako vloni se uskuteční v prostorách vršovického Vzletu.

AI stále intenzivněji proniká do našich životů a mění zavedená pravidla napříč obory. Jejímu rozvoji a využití se věnují už desítky expertů a institucí, jejichž vliv a inovace každoročně oceňují AI Awards. Nejlepší z tohoto segmentu volí na základě veřejných nominací odborná porota složená z předních představitelů české AI scény.

Pro nominované a oceněné je účast v soutěži pak v mnohých případech důležitým odrazovým můstkem k novým projektům, případně k zefektivnění těch stávajících. „Otevřela nám prostor pro komunikaci v rámci AI komunity a dala nám důvěru pokračovat v tom, co děláme,” říká například senior IT specialista Přemysl Voráč ze společnosti ČEPS.

Ceny se udělují v pěti hlavních kategoriích: AI a společenský přínos, AI ve vzdělávání, výzkumu a vývoji, veřejné správě a podnikání. Vloni porota ocenila projekty, které měly přesah do oblasti výuky, historie, ochrany a bezpečnosti, energetiky či zdravotnictví. Letošní finalisté si na výsledek počkají do tohoto čtvrtka.

AI Awards 2024 AI Awards je jediné odborné ocenění v oblasti umělé inteligence. Cílem předávání cen je vyzdvihnout úspěšné příběhy, osobnosti, firmy a organizace, které významně přispěly rozvoji umělé inteligence v Česku.

Vítěze soutěže vyhlásí ve spolupráci s odbornou porotou 21. listopadu 2024 ve vršovickém Vzletu. Akce se koná s podporou prezidenta ČR Petra Pavla a pořádá ji Česká národní AI platforma. Více na AIAwards.cz.

Loňské úspěchy: Historické archivy i detekce nebezpečných zvuků

Minulý ročník ukázal, že špičková AI řešení vznikají napříč Českem. Prvenství v kategorii AI a společenský přínos si vybojoval projekt DOAZARC katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Ukázal tak, že inovativní řešení se neomezují jen na metropoli.

Přidanou hodnotou tohoto projektu bylo, že pomohl vytvořit nástroj dle slov poroty mimořádného významu z hlediska zachování historického dědictví a kulturní paměti. Ten zpřístupňuje archiv historických dokumentů NKVD (sovětského ministerstva vnitra) a KGB (hlavní sovětské tajné služby) o občanech Československa perzekvovaných na území Ukrajiny. Vytvořený multijazyčný digitální archiv je vybaven unikátními funkcionalitami, které umožňují rychlé a efektivní zpracování a uživatelsky přívětivou prezentaci velkých dokumentů, což usnadňuje přístup k historickým materiálům a jejich studium pro širokou veřejnost.

Vlasta Radová, docentka Západočeské univerzity v Plzni, s odstupem konstatuje, že jim ocenění přineslo především zvýšenou publicitu. „To nám otevřelo nové možnosti a spolupráce. Také se potvrdilo, že náš výzkum a snaha mají reálný dopad. A že i mimo hlavní centrum, jakým je Praha, mohou vznikat inovativní AI řešení, která jsou konkurenceschopná na celostátní úrovni,“ vysvětluje. Domnívá se zároveň, že porotu v jejich případě zaujal především historický charakter projektu, jenž má přesah i do aktuálního geopolitického dění.

Ve vzdělávání byla oceněna iniciativa AI dětem, která za rok a půl svého fungování připravila celou řadu výukových materiálů nejen pro základní školy, a která hodlá do budoucna pozměnit strukturu výuky v Česku.

Spoluzakladatelka iniciativy Eva Nečasová říká, že i jim vítězství v soutěži pomohlo dostat se do povědomí širšího, a pro ně i důležitého, okruhu lidí. To je pozitivně ovlivňuje rovněž letos. „Posunuli jsme se hodně. Jde o to, že doděláváme všechny dílky skládačky, na kterých chceme postavit systémovou změnu vzdělávání. Strategicky se na ni zaměříme další rok a stále hledáme parťáky,“ uvádí.

Další cenu v kategorii výzkum a vývoj si v uplynulém roce odnesl Josef Šivic z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Jeho dlouhodobá vědecká práce byla v uplynulém roce podtržena ziskem prestižního ERC Advanced grantu v oblasti inteligentních počítačových systémů schopných učit se v dynamicky měnícím se světě.

Bezpečnost ve zbrusu novém hávu

Tvorba detektoru zvukových událostí zachraňujícího lidské životy pak vynesla ocenění firmě Jalud Embedded. Jejich unikátní řešení, které chrání majetek a minimalizuje škody, a jenž pracuje s do té doby neznámou metodou, vyhrálo v kategorii veřejná správa.

Podle slov zástupce této firmy Lukáše Svobody mohlo před porotou sehrát roli, že byl jejich nápad naprosto neotřelý. „Samotná myšlenka využít zvuk pro detekci nebezpečných událostí i náš způsob jsou inovativní a v EU jsme byli mezi prvními. To mohl být rozhodující faktor,“ shrnuje zpětně, co jim mohlo k ocenění v této kategorii pomoci.

Řešení Jalud Embedded funguje na principu detekce zvuků signalizujících nebezpečí a v reálném čase informuje o jejich výskytu a výrazně zlepšuje veřejnou bezpečnost zkrácením reakční doby.

V uplynulém roce se pak, jak říká Lukáš Svoboda, zaměřili na další inovace jejich produktu Sound Event Detector. „Vstoupili jsme do nových oblastí, kterým se věnujeme a neustále produkt posouváme dále,“ zmiňuje.

AI počinem roku v podnikání byla zvolena Resistant AI. Tato česká společnost se stala jedním z globálních lídrů v oblasti detekce podvodů ve finančních službách a průkopníkem v boji proti finanční kriminalitě. Za inovativní technologií, jejímiž zákazníky jsou největší evropské banky a fintech firmy, stojí velmi kvalitní výzkumný a inženýrský tým.

Speciální cenu organizátorů AI Awards pak získal Carebot za popularizaci možností bezpečného a přínosného využívání umělé inteligence ve zdravotnictví. Společnost podporuje rozvoj digitalizace českého zdravotnictví, pomáhá zefektivnění zdravotní péče, snížení chybovosti i administrativní zátěže lékařů.

„O AI a její prospěšnosti se snažíme odbornou i širokou veřejnost informovat již několik let a v posledních měsících pak široce nasazujeme umělou inteligenci pomáhající zachraňovat lidské životy. Snažíme se brát ji na palubu a dávat příklad ostatním projektům ve zdravotnictví. Věřím, že se nám to daří,“ říká Matěj Misař, spoluzakladatel Carebotu.

Kategorie soutěže: AI a společenský přínos

AI ve vzdělávání

AI ve výzkumu a vývoji

AI ve veřejné správě

AI v podnikání

Letošní očekávání: AI mění školství i podnikání

Podle finalistů loňského ročníku bude AI hrát klíčovou roli v transformaci školství, podnikání a dalších oblastí. Jak uvádí Ondřej Hrách ze společnosti Aignos, je důležité, aby učitelé i studenti pochopili potenciál AI. Přesto ale varuje, že „pomyslné nůžky AI informovanosti mezi učiteli se stále rozevírají“.

Eva Nečasová, spoluzakladatelka AI dětem, zdůrazňuje, že i děti by měly mít přístup k nástrojům AI. „Stanovení, že k aktivnímu využívání generativní AI dětmi není nutný souhlas zákonného zástupce, vnímám jako důležitý krok,“ uvádí s odkazem na dokument Národního pedagogického institutu.

AI může být podle společnosti Verifee podstatná i pro proměnu a provázání sociálního prostředí. „Celá společnost dostala přístup k technologiím, které jsou schopny vytvářet titulky téměř u každého audia, a přeložit či vysvětlit skoro jakýkoliv typ obsahu. Svět nikdy nebyl přístupnější, než je teď,“ uvádí jako příklad propojení společnosti zástupce této firmy.