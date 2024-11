Hřejivé kouzlo Vánoc. To je Ovečkárna.cz

Ovčí vlna je přírodní materiál, který lidstvo provází a zahřívá již od nepaměti. První tkaná vlněná látka se objevila přibližně před šesti tisíci lety, a to na území dnešního Íránu. Vlněná vlákna bylo tehdy možné získat zpracováním srsti řady zvířat, například ovcí, koz, velbloudů, lam a králíků. Na všeobecném rozšíření této hřejivé textilie však měly zásluhu především ovce. Jsou totiž nenáročné na chov a mohou žít prakticky kdekoliv, včetně vysokých nadmořských výšek.

Historie Ovečkárny, kterou provozuje společnost Czech Wool company, sahá až do roku 2009, kdy její zakladatel začínal jako stánkař na tradičních trzích okolo Zlína. Zde prodával vlněné papuče, deky, ponožky nebo vesty. S tím, jak zákazníci postupně přibývali, se v roce 2011 zrodil i elektronický obchod – Ovečkárna.cz. O dva roky později byla ve Zlíně otevřena i první kamenná prodejna s huňatým sortimentem. Dnes má Ovečkárna také další prodejnu v Praze a huňatý kiosek v brněnském obchodním centru Olympia. Kromě vlastní značky Woolee, která představuje široké spektrum vlněného oblečení pro děti i dospělé, včetně vlněných pantoflí, bačkor a teplých zimních bot s ovčí vlnou, to jsou i lůžkoviny a doplňky do domácnosti. U produktů této značky má zákazník jistotu, že se jedná o výrobek obsahující pravou přírodní ovčí vlnu.

Každé plemeno má jiný typ vlny. Některé ovce mají vlnu hrubou, jiné jemnou a ty další něco mezi tím, tedy polojemnou. Aby se ovčí vlna dala použít k dalšímu zpracování, je důležité věnovat péči nejen vlně, ale také samotným ovečkám. Hlavní roli v kvalitě vlny hraje především dobrý genetický základ. Důležité je také kvalitní krmivo obohacené o potřebné živiny a čisté prostředí pro život bez extrémních výkyvů a v neposlední řadě i pravidelná péče o vlnu samotnou.

„Zákazníci Ovečkárny umí kvalitu vlny docenit, nicméně v obecném měřítku je vlna, která byla kdysi strategickou surovinou, stále častěji nahrazována umělými vlákny. Pro ovčáky tak aktuálně představuje odbyt vlny velký problém, a to zejména s ohledem na velmi omezené kapacity pro praní a další zpracování vlny,“ říká Michal Milerski, chovatel původních valašských ovcí. Teplo přírodní ovčí vlny se tak může brzy stát nedostatkovým luxusem.

Léčebné účinky tepla se zpravidla projevují při zmírňování obtíží, jako jsou například bolesti zad, menstruační bolesti, migrény způsobené krční páteří a bolesti břicha. Ačkoliv se v takovém případě může zdát být řešením vana s horkou vodou, není tomu tak. Problém se v takovém případě může naopak znásobit. Zde přichází ke slovu léčba pomocí takzvaného suchého tepla, kde takové riziko nehrozí. Jedná se o léčbu suchými obklady, v tomto případě z ovčí vlny. Ta dokáže udržet stabilní tělesnou teplotu, kdy se tělo nepřehřívá, ale pouze příjemně prohřeje. Suché teplo mimo jiné pomáhá i s namoženými a ztuhlými svaly, nachlazením a zahleněnými průduškami.

Již od sedmdesátých let minulého století jsou hitem takzvané důchodky, oblíbená a pohodlná zimní obuv vhodná do pořádné zimy i pro chladné jarní a podzimní večery. Nenechte se však zmást názvem této obuvi, která je vhodná i pro mladé. Důchodky, které jsou vyráběny na Slovensku, a to tradičně z filcu a huňaté ovčí vlny, jsou k dispozici v několika barevných provedeních i v různých velikostech, a to jak pro pány, tak i pro dámy. Díky širšímu střihu a snadnému rozepínání na zip se hodí i pro široká chodidla a vysoký nárt.

Ženy zcela jistě potěšíte elegantním a hřejivým vlněným oblečením, které jim dopřeje nejen to pravé teplo, ale zároveň i pohodlí. Ať již pro ně vyberete vlněné pončo, svetr či pléd, nebo elegantní ponožky z ovčí vlny, určitě nesáhnete vedle.

Muži ovčí vlnu ocení nejen kvůli stabilnímu teplu, ale také proto, že dobře pohlcuje zápach a odvádí pot. Pro letošní rok je v nabídce široký sortiment pantoflí a bačkor s ovčí vlnou, které zahřejí, stejně jako vlněné vesty na chalupu, elegantní svetry pro každý den nebo huňaté čepice vhodné do chladného počasí. Vsadit je možné i na limitovanou edici, kterou lze zakoupit právě jen v Ovečkárně – krásné bílé prestižky s ovčí vlnou a huňaté farmářky, které samozřejmě také hřeje ovčí kožíšek.

Vlněné dárky jsou vhodné i pro děti, a to ať už se jedná o hračku ve formě ovečky, rozložitelné do tvaru polštářku, nebo praktické oblečení a obuv do chladného počasí. Pro ty nejmenší jsou v nabídce například i vlněné capáčky či zimní fusaky s hřejivou ovčí vlnou.

Pro aktivní sportovce pak může být originálním dárkem i řada funkčního oblečení Merino – v sortimentu Ovečkárny je možné nalézt vše – od vlněných ponožek přes trička až po kompresní ortézy.

Babičkám a dědečkům určitě uděláte radost vlněnou dekou nebo přikrývkou, která prohřeje jejich ztuhlé klouby a uleví jim tak od bolesti. Vsadit můžete i na protiskluzové bačkory z ovčí vlny nebo na slušivý vlněný šál. Mezi hity letošního roku patří také beranice, huňaté ponožky či vlněný televizní pytel vyrobený ze stoprocentní vlny merino. Univerzálním darem je pak hydratační kosmetika obsahující lanolin.

