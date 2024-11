I v době, kdy trh s fotovoltaikou a tepelnými čerpadly čelí výzvám, je možné dosáhnout růstu. Naše tajemství? Inovativní řešení, která zákazníci oceňují a která přinášejí reálné úspory pro firmy i domácnosti. Je známo, že kombinace fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel může být problematická. Hlavním důvodem je nesoulad mezi výrobou energie a spotřebou tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo potřebuje nejvíce energie právě ve chvílích, kdy slunce nesvítí, což snižuje efektivitu celého systému.

V SSPC jsme tuto výzvu přijali a přeměnili ji v příležitost. Díky úzké spolupráci se společností Infigy využíváme jejich inteligentní systémy řízení. Ty optimalizují provoz tepelného čerpadla tak, aby co nejefektivněji využívalo energii z fotovoltaické elektrárny. To nám umožňuje synchronizovat výrobu a spotřebu energie tak, aby zákazník dosáhl maximálních úspor a zvýšil svou energetickou nezávislost. Pravidelně pracujeme také se spotovým trhem s elektřinou, což nám umožňuje nakupovat energii za výhodné ceny v době, kdy je nejlevnější. Tím přinášíme našim zákazníkům další úspory, které by s běžnými řešeními nebyly možné. Nejde nám jen o instalaci „holé elektrárny“, ale o komplexní přístup k energetice, který zohledňuje aktuální tržní podmínky a individuální potřeby každého klienta.

Řešení pro firmy i rodinné domy

Pro malé a střední podniky pracujeme na inovativních řešeních, jako je využití odpadního tepla z výrobních strojů. Místo aby toto teplo unikalo bez užitku, efektivně ho využíváme pro vytápění nebo ohřev vody, což vede k dalšímu snížení provozních nákladů. Pomáháme firmám zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu, což je v dnešní době klíčové.

Rodinným domům přinášíme komfort a úspory díky chytrému řízení spotřeby energie. Naše systémy umožňují majitelům domů sledovat a optimalizovat svou spotřebu v reálném čase prostřednictvím uživatelsky přívětivých aplikací. To vede k výraznému snížení účtů za energie a zvýšení kvality života. Kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla, podpořená našimi technologiemi, znamená pro domácnosti krok směrem k energetické soběstačnosti.

Rodinným domům přináší SSPC komfort a úspory díky chytrému řízení spotřeby energie. Foto: SSPC

Co přinese budoucnost?

Naše společnost roste, protože neposkytujeme standardní řešení, ale vždy hledáme nejefektivnější způsob, jak naplnit specifické potřeby našich zákazníků. Důkazem naší kvality a přístupu jsou pozitivní hodnocení zákazníků, kteří vyzdvihují naši profesionalitu, odbornost a skutečné výsledky. V SSPC věříme, že stagnace není osudem, ale výzvou k inovaci. Neustále sledujeme nové technologie a trendy v energetice, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout to nejlepší na trhu. Inovace je motorem našeho růstu a klíčem k úspěchu našich klientů. Pomáháme jim skutečně využít potenciál moderní energetiky, snížit náklady a zvýšit efektivitu. Naše inovativní řešení mohou přinést úspory a konkurenční výhodu vašemu podnikání nebo zvýšit komfort a hodnotu vašeho domova.