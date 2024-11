Kdybychom se vrátili byť jen o rok zpět, pro Donalda Trumpa nebyla efektivita federální vlády nosné téma. Zlom ale přinesla teprve několik měsíců stará koalice s nejbohatším mužem světa Elonem Muskem. Ten se s Trumpem potkal nejprve v jiných než hospodářských tématech, avšak v posledních týdnech je na budoucím prezidentovi znát sílící Muskův vliv, pokud jde o vládní finance. To vyústilo až v oznámení, že Trump jmenuje právě Muska a dalšího podnikatele Viveka Ramaswamyho šéfy nové iniciativy pro efektivitu vlády.

V Muskově profilu na sociální síti X nyní stojí jediná věta: „Lidé hlasovali pro zásadní reformu vlády.“ Z jeho aktuálních vyjádření plyne, že chce dramaticky zredukovat počet federálních regulací, vládní výdaje a počet zaměstnanců. Jako příklad reálnosti svých plánů uvádí pravicového prezidenta Argentiny Javiera Mileie, který zrušil nebo pozměnil 3 tisíce regulací během pouhého půl roku ve funkci.

Pro účely reformy Musk přivede až osm svých nejbližších manažerů z firem Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company a sítě X. Jeden příklad naznačuje, co od nich Musk očekává. Když v roce 2022 koupil sociální síť X (tehdy Twitter), jeho manažer Steve Davis se s manželkou a novorozencem doslova nastěhoval do centrály akvírované firmy v San Franciscu. Výsledek: propustil 80 procent zaměstnanců při zachování funkčnosti sítě.

Musk zvedá jedno z nejvážnějších ekonomických témat příštích deseti let. Podle institutu CBO bude vláda USA hospodařit s dvakrát vyšším ročním deficitem (téměř sedm procent HDP), než jaký byl v průměru posledních 50 let, a její výdaje jsou tak na neudržitelné trajektorii. Musk hovoří o snížení výdajů vlády až o dva biliony dolarů ročně, což by zcela vyrovnalo rozpočet USA.

Toto číslo může být výrazně nadsazené nad možnosti Muskova týmu i nad odhodlanost prezidenta Trumpa. I kdyby se však záměr naplnil z jedné třetiny, šlo by o bezprecedentní řez. O jeho nutnosti hovoří generace ekonomů, ale vždy buď chybí vůle prezidenta, většina v Kongresu nebo osoby ochotné plány realizovat. Nyní se zdá, že se v jeden moment sešlo všechno dohromady. Před prezidentem Trumpem tak stojí příležitost, která se neopakuje.