Spojení zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa s podnikatelem Elonem Muskem v podobě vytvoření poradního úřadu pro efektivitu vlády vyvolává rozporuplné reakce. A není divu. Na tuto spolupráci se lze podívat z různých úhlů pohledu a lze si představit zcela odlišné výsledky. Optimista může spatřit závan návratu ke kořenům Spojených států se štíhlým státem a redukcí byrokracie a korupce. S naší nedávnou zkušeností si však lze snadno představit i „efektivní řízení státu jako firmy“ ve stylu Andreje Babiše. Bude zajímavé sledovat, zda se vzletné ideály podaří naplnit lépe než u nás.

Již nyní však Americe nelze upřít snahu, inovativnost a nadšení. V tomto kontextu jsem si vzpomněl na vtip kolující po internetu. Je na něm obrázek robota značky Tesla s komentářem „Amerika inovuje“ a dvě moderně vypadající auta s hláškou „Čína replikuje“. Pod nimi je obrázek přidělaného plastového víčka na PET lahvi s popisem „Evropa reguluje“. Zajímalo by mě, ze kterého kontinentu autor obrázku pochází. Pro nás Evropany jde spíše než o vtip o námět k zamyšlení.

K tomu jako vždy vybízí také aktuálně slavené výročí porážky komunismu. V té době mi bylo 14 let a velmi dobře si vybavuji bouřlivá devadesátá léta plná nadšení, pracovitosti, možností, podnikavosti, optimismu. Jak moc je dnešní svět odlišný. V kulisách blahobytu často převládají obavy. Při diskusích s podnikateli pozoruji, jak moc všechny energeticky i finančně vysávají činnosti, které vůbec nesouvisejí s jejich byznysem, ale jen naplňováním stále dalších regulatorních opatření. Na provokativní otázku, zda to nechtějí zkusit změnit přes zapojení do politiky, je odpověď vždy stejná. Jak mi vysvětlil Neil Howe v knize The Fourth Turning, v současné čtvrté fázi cyklu je to zcela běžné. Do vrcholných funkcí se ti nejschopnější netlačí.

Až budeme za rok při výročí sametové revoluce zase bilancovat, bude zajímavé posoudit, zda jsme se posunuli ve směru polistopadových ideálů svobody a podnikavosti, nebo jsme se přiblížili ke světu výjezdních doložek a front na banány.