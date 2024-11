Do Česka zase teče ve velkém ruský plyn a je to situace vskutku pozoruhodná. Na jednu stranu současná vláda tvrdí, že všestranně podporuje Ukrajinu, napadenou agresivním Ruskem, a na druhou stranu Česko pomáhá odběrem ruského plynu ruskou agresi financovat. Jak k tomu došlo a dá se to vůbec nějak omluvit?

Odpověď na první otázku je jednoduchá – jde o peníze. Česko by sice mohlo odebírat plyn ze západního směru, hlavně z LNG terminálů, a ruskému plynu se zcela vyhnout. Jenže Německo vybírá relativně vysoké tranzitní poplatky, a tak si naši obchodníci spočítali, že bude výhodnější odebírat většinu plynu z Východu. A tak to přibližně od září dělají. Čistě ekonomickou logiku to má.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co je třeba v aféře „ruský plyn v Česku“ vyčíst premiéru Fialovi

Jak jde dohromady hodnotová politika současné vlády a její reálné kroky

Proč je české plynové pokrytectví ukázkou selhávání Západu