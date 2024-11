Donald Trump zvítězil v prezidentských volbách a stane se 47. prezidentem Spojených států amerických. Finanční trhy s tím počítaly. Už dopředu se to projevilo růstem cen akcií a kryptoměn, posílením dolaru a růstem výnosů dluhopisů.

Trumpovi republikáni mají kromě toho i většinu v Senátu a je možné, že udrží i těsnou většinu v dolní komoře. To by prezidentovi usnadnilo prosazování legislativy, která by se měla podle předpokladů odrážet od spíše proinflační politiky. Pokud Trump dostane pod kontrolu i obě komory parlamentu, povedou jeho kroky pravděpodobně k dalšímu zvyšování už tak rekordního fiskálního deficitu. Zároveň nejspíš dojde k prodloužení období snížené daně z příjmů a i slíbenému snížení sazby korporátní daně. Proti tomu Trump zavede nová cla a tarify na zboží z Číny i Evropy.

Z krátkodobého pohledu by měl tedy akciový trh reagovat pozitivně, dolar by měl ještě více posílit a výnosy vládních dluhopisů by měly dále růst.

