Prezident Spojených států Donald Trump 4. července na Den nezávislosti podepsal soubor zákonů, který sám označuje jako One Big Beautiful Bill, tedy „jeden velký krásný zákon“. Ten pokrývá široké spektrum oblastí. Američané se tak mimo jiné mohou těšit na prodloužení daňových škrtů, s kterými prezident Trump přišel již ve svém prvním volebním období a které měly vypršet v letošním roce. Nově schválený balíček se dotýká také problematiky migrace, zdravotní péče či sociálních dávek.

Ze všech schválených opatření však pravděpodobně udělala především zahraničním investorům největší radost takzvaná sekce 899. Respektive její vyjmutí. Na nedávné schůzce zemí G7 se totiž odsouhlasilo, že nakonec bude z tohoto „krásného zákona“ vyškrtnuta. Proč je pro zahraniční investory toto velmi dobrá zpráva? Dle původního návrhu článek 899 totiž dával USA možnost zavést dodatečné zdanění zisků a výnosů z amerických investic, a to až do výše 20 procent. Daň by mohla být uplatněna jako odvetné opatření na ty země, které dle USA uvalily diskriminační daň na americké korporace.

Co by to v praxi mohlo znamenat? Například to, že zahraniční investor, který aktuálně z dividend odvádí 15procentní srážkovou daň, by hypoteticky musel odvést případně až 35 procent. To už by byl výrazný nárůst, který by měl dopad na celkový dlouhodobý výnos. Americký trh je pro mnoho zahraničních investorů cílovou destinací pro své investice. Vždyť zhruba dvě třetiny hodnoty všech světových akcií tvoří právě ty americké. Příliš tak nepřekvapí, že se (nejen) na Wall Street obávali, že by toto opatření mohlo snížit atraktivitu amerického trhu.

Na ochlazenou zahraniční poptávku by nakonec doplatily i americké dluhopisy. Jejich cena by šla dolů a výnosy by se vydaly opačným směrem. Obsluha již tak nabobtnalého amerického dluhu by se ještě více prodražila. V konečném důsledku je tak rozhodnutí tuto sekci vynechat dobrou zprávou pro všechny zainteresované strany.