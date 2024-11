Nadační fond Albert podporuje děti ze sociálně znevýhodněného prostředí už více než 15 let a za tu dobu rozdělil 160 milionů korun. „Doposud se jednalo o finanční prostředky darované zřizovatelem, společností Albert. Nyní jsme vymysleli způsob, jak mohou zákazníci snadno a rychle pomoci přímo nákupem. Nově tak mohou v naší aplikaci přispět nasbíranými kredity na konkrétní projekty, které podporuje náš nadační fond. Každé pomoci si velmi vážíme a děkujeme za ni,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Veřejnost se zapojuje do aktivit fondu již dlouhá léta, ať už hlasováním o projektech či podporou dětí během vánočních a velikonočních obchůdků. „Kromě důležité pomoci chceme takto budovat povědomí o příbězích dětí, které nemají nejlehčí start do života, a obrovské práci lidí, již se o ně starají. Toto je ale poprvé, kdy může veřejnost podpořit děti i napřímo svými nákupy,“ vysvětluje Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.

Pomoc na pár kliknutí

V aplikaci Můj Albert, konkrétně v sekci Peněženka, najdou uživatelé vedle možnosti převodu kreditů na kartu a slevu z nákupu také jejich darování. Následně zvolí počet kreditů, kterými chtějí pomoci. Aplikace rovnou nabízí také možnost získat potvrzení o daru.

V jednoduchosti a transparentnosti je síla

Finance poputují na konkrétní projekty, které fond realizuje na pomoc se vzděláváním, integrací a rozvojem dětí ze znevýhodněného prostředí, aby byly připravené na samostatný život. Jde například o podporu volnočasových aktivit, jako jsou kroužky, tábory, lyžařské pobyty nebo profesní kurzy, řidičáky či v poslední době také hodně žádanou psychoterapeutickou pomoc. „Veřejnost se do našich aktivit ráda zapojuje a věříme, že stejně tomu bude i v případě darování kreditů. Za jejich důvěru a podporu jim moc děkujeme. Pomoc dětem dává smysl!“ dodává Paldusová.

Největším a již 25 let trvajícím grantovým programem, který Nadační fond Albert organizuje, je Bertík pomáhá. Za celou dobu podpořil stovky organizací a pomohl tisícům dětí částkou převyšující 100 milionů korun. Každý rok na podzim v něm veřejnost rozhoduje o podpoře projektů zaměřených na vzdělávání či rozvoj dětí ze znevýhodněného prostředí, převážně z dětských domovů. Nejinak tomu bylo i letos, kdy svými hlasy rozdělila 4 miliony korun mezi stovku organizací.

Do programu se řadu let zapojuje například přerovský dětský domov. „Za dobu této pomoci si mohly všechny děti z dětského domova užívat v rámci letních prázdnin čas strávený na táborech spolu s ostatními dětmi z fungujících rodin. Bertík nám skutečně pomohl v časech, kdy jsme neměli dostatek finančních prostředků pro zabezpečení letních akcí pro všechny děti, a jsme vděčni, že se na tuto podporu můžeme spolehnout,“ popisuje ředitel dětského domova Luděk Doležel.

Leona (vlevo) během letního setkání darovala talentované Zuzaně jedny ze svých autorských šatů. Foto: Nadační fond Albert

Zuzka chce rozjet vlastní značku ještě před maturitou

Studentka oděvní školy má jasnou představu o své budoucnosti. Na cestě k vytouženému povolání módní návrhářky ale překonává více překážek než jiní. Pochází totiž ze sociálně znevýhodněného prostředí, v dětství přišla o jednoho z rodičů. Díky Nadačnímu fondu Albert a jeho programu Bertík pomáhá prožila inspirativní den s návrhářkou a zakladatelkou značky Minile.

Už jako malé dítě Zuzka (16) věděla, čemu se chce v dospělosti věnovat. „Zdálo se mi o krásných růžových šatech s černou stuhou. Nemohla jsem na ně přestat myslet, a protože jsem je nikde nenašla, rozhodla jsem se, že si je ušiju sama,“ vypráví Zuzka. Na profesi švadleny jí ale prý chybí zručnost, proto chce módu navrhovat a otevřít si butik.

Její den začal v malé šicí dílně, kde vznikají designové kusy značky Segrasegra. Od zkušené krejčové načerpala spoustu tipů týkajících se šicích strojů a práce s nimi, tedy znalosti, které se jí budou hodit i jako návrhářce. Se svojí průvodkyní Leonou Průchovou, zakladatelkou české módní značky Minile, se pak přesunula do jejího butiku. Zuzka doslova hltala profesní cestu a rady úspěšné mladé podnikatelky.

„Dnešek byl naprosto skvělý. Lea je moc milá, odpověděla mi na všechny otázky a neskutečně mi to pomohlo,“ nadšeně říká Zuzka. Vlastní značku chce stihnout rozjet už do maturity. Leona nepochybuje o tom, že se jí to může podařit. „Přišla skvěle připravená a kladla velice dobré otázky. Pro podnikání v módě má rozhodně nadání. Jsem moc ráda, že jsem ji na cestě za jejím snem mohla podpořit,“ říká návrhářka.

Některé z návrhů ze Zuzčina skicáře již brzy ožijí pod rukama její kamarádky, se kterou se připravují na příští ročník soutěže pro mladé talenty.

„Díky dlouholeté finanční podpoře se nám daří rozvíjet důležitou část naší práce, tedy péči o sociálně ohrožené rodiny, a její výsledky jsou obrovskou motivací pro naši další činnost,“ říká manažerka Alena Paldusová. Foto: Nadační fond Albert

Nadační fond Albert je tu nejen pro děti už 15 let

Organizace, která se zaměřuje na vzdělávání školáků a podporu dětí i mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, oslavila letos v září 15. výročí. Za tu dobu rozdělila 160 milionů Kč. Finanční i materiální pomoc putovala do 400 organizací po celém Česku.



Nadační fond Albert vznikl v roce 2009, aby zastřešil dlouhodobé charitativní aktivity obchodů Albert. Jeho cílem je podpora zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a podpora vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin. Začátek pandemie v roce 2020 ale ukázal, že fond dokáže vystoupit vysoko nad rámec své letité komunitní podpory.



Vzdělávání a rozvoj dětí

Pro mnohé dětské domovy a neziskové organizace se fond stal etablovaným partnerem. „Jsme rádi, že se na nás neváhají obrátit, když potřebují pomoc. Zároveň vědí, že díky našim projektům, jako jsou Bertík pomáhá, Obchůdky s Albertem, Běh pro Nadační fond Albert či Zdravá 5, budou moci nakoupit vybavení pro děti, poslat je na tábor, uhradit kroužky či pomoct s rozvojem nebo výukou zdravého životního stylu,“ popisuje Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.

Toto potvrzuje i Jiří Pitaš, ředitel SKP Centra: „Díky dlouholeté finanční podpoře se nám daří rozvíjet důležitou část naší práce, což je péče o sociálně ohrožené rodiny, a její výsledky jsou obrovskou motivací pro naši další činnost.“



Podpora zdravého životního stylu

Unikátní vzdělávací program Zdravá 5 učí děti zdravému životnímu stylu a stravování. Funguje déle než fond samotný a proškolil již více než 700 tisíc dětí ze škol i školek v celé republiky. Zdravá 5 již několik let organizuje také workshopy pro dospělé – každoročně je absolvuje na sedm tisíc zaměstnanců obchodů Albert. A právě zaměstnanci se účastní tradičních Běhů pro Nadační fond Albert, a to v rámci Měsíce zdraví. Za uplynulých sedm ročníků naběhali 14 tisíc kilometrů a nashromáždili tak 1,4 milionu korun ve prospěch dětských domovů a dalších organizací.