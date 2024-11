Společnost Fingood přichází s novinkou, která mění pravidla financování zajímavých příležitostí na nemovitostním trhu. Služba Fingood Fast rychle reaguje na potřeby realitních investorů i podnikatelů, jak obratem získat peníze na zajímavý nemovitostní projekt. Ať už jde o nákup nemovitosti, uvolnění kapitálu z již koupené nebo nákup, rekonstrukci a její následný prodej.

Rychlost, která rozhoduje

V realitním byznysu často platí, že kdo váhá, ztrácí. Skvělé příležitosti na nákup, rekonstrukci nebo prodej nemovitostí nelze dlouho odkládat. Fingood Fast nabízí možnost získat potřebné financování již během několika dní, na rozdíl od tradičních bankovních institucí. „Celý proces je postaven na rychlosti, efektivitě a transparentnosti. Během jednoho dne zareagujeme na poptávku klien­ta a získáme potřebná data. Díky našim interním systémům a spolupráci s odborníky z trhu dokážeme do tří dnů posoudit rizikovost projektu a nabídnout klientovi financování prostřednictvím individuálních investorů. Těm nabízíme zajímavé zhodnocení 10 až 12 procent ročně se splatností do jednoho roku, vždy zajištěné nemovitostí. Díky tomuto postupu může mít žadatel peníze na účtu do pěti dnů,“ popisuje podstatu služby Fin­good Fast Petr Domin, business development ­manager společnosti Fingood.

Komu je Fingood Fast určen?

Služba je navržena především pro realitní investory, a to jak ty drobné, tak větší uskupení nebo institucionální investory. Fingood Fast jim pomůže s financováním nákupů nemovitostí, uvolňováním kapitálu z již vlastněných nemovitostí nebo s pokrytím nákladů na rekonstrukce a následný prodej. Není určena pro klasické developerské projekty, kde trvá posouzení riskovosti několik týdnů, pro ty mohou klienti využívat jiný produkt společnosti. Tento je zaměřen na projekty, které budou realizovány v průběhu jednoho roku.

Zároveň je Fingood Fast určen pro individuální investory, kteří chtějí zhodnotit své prostředky v nemovitostních projektech, ale nevyhovují jim tradiční dlouhodobé investice. Návratnost investic do projektů v rámci Fingood Fast je do jednoho roku s výnosem 10 až 12 procent ročně. Tato flexibilita je pro investory hledající stabilitu v nejistých dobách klíčová.

Příklady táhnou

Úspěšným příkladem je hned první projekt, který byl přes Fingood Fast uskutečněn: nákup staršího bytu v Poděbradech, plánovaná rekonstrukce do vysokého standardu a následný prodej. Investor žádal krátkodobý úvěr čtyři miliony se splatností deset měsíců. Na nabídku reagovalo 137 investorů a během 55 minut se částku podařilo získat. Fingood má v plánu nabídnout v prosinci investice ve výši desítek milionů korun a v roce 2025 by to měly být stovky milionů, které společnost nabídne k investování v rámci tohoto produktu. „Naším cílem přitom je nejen poskytovat rychlé financování, ale také podpořit smysluplné projekty, které přispívají k rozvoji trhu s nemovitostmi. Fingood tak pomáhá řešit palčivou otázku bydlení a díky Fingood Fast se na trh budou vracet starší nemovitosti, které nabídnou moderní komfort bydlení,“ zdůrazňuje Ondřej Kozel, COO společnosti Fingood.