Konec listopadu tradičně patřil oslavě české scény umělé inteligence. AI Awards 2024 ocenily ty nejlepší projekty a osobnosti, které posouvají hranice této technologie i její využití v praxi. Během slavnostního večera byly uděleny ceny v pěti hlavních kategoriích a jedno ocenění za dlouholetý přínos. Počet zapojených firem a institucí opět vzrostl, což potvrzuje, že česká AI komunita má co nabídnout – od inovativních technologií až po kritický pohled na jejich budoucnost. AI Awards nebyly jen přehlídkou úspěchů, ale i platformou pro diskusi o výzvách, které s sebou rozvoj umělé inteligence přináší.

Předávání ocenění AI Awards 2024 se konalo v komorním prostředí vršovického Vzletu. Už tím se atmosféra se od jiných galavečerů na první pohled trochu lišila. Sál i přilehlé prostory byly zaplněné nadšenci do umělé inteligence, kteří se většinou neviděli poprvé. Vzájemně se po profesní stránce sledovali, spolupracovali a mnohdy i dobře znali. Z toho důvodu slavnostní večer, který se letos konal pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla, snesl občas i trochu neformální atmosféru, za kterou stál především moderátor celého večera Tomáš Studeník.

„Schválně, napadá vás místo, kde v dnešní době umělá inteligence ještě není?“ ptal se obecenstva po úvodních slovech moderátor. Argument, že není třeba v lese, před ním neobstál. Konstatoval, že je už těžké najít prostor, kde by se AI nevyskytovala. Že na ni narážíme na každém kroku, jsme do ní naplno vtažení. Zavtipkoval, že je to proto možná poslední rok, kdy akci uvádí člověk. A s nadsázkou apeloval na hosty, aby si takovou chvíli ještě maximálně vychutnali, stejně jako to hodlá udělat on sám.

Mnohokrát v průběhu večera pak připomenul, že umělá inteligence by měla být především moudrá. To znamená využitá pro dobrou věc a ve prospěch lidí. Nikoliv naopak. Podle tohoto motta byli nakonec vybíráni i ti, kdo si během letošního ročníku odnesli ceny za nejlepší počin ve svých kategoriích. Ty jsou tradičně rozdělené do pěti sekcí. Udělují se za AI a společenský přínos, AI v podnikání, vzdělávání, výzkumu a vývoji i veřejné správě. Speciální kategorie se pak vyhlašuje za dlouholetý přínos. Ceny pro letošní ročník vytvořila grafická designérka a výzkumnice Lenka Hámošová, která vysvětlila, že chtěla, aby působily nejen plasticky, ale aby se pro každou kategorii zároveň trochu lišily.

Letošní favorité

Vůbec první ocenění večera v kategorii AI a společenský přínos si odnesli Verifee Research Collective za originální řešení dezinformací, které se zaměřuje na důvěryhodnost článků namísto ověřování faktů. Porota ocenila významný pozitivní přínos projektu pro společnost i množství uživatelů, kteří nástroj využívají.

V oblasti vzdělávání zvítězil ScioBot s komplexním webovým nástrojem pro učitele základních a středních škol. Umožňuje jim efektivní přípravu na výuku, včetně tvorby cílů hodin, výukových materiálů a navrhování aktivit pro žáky. Nástroj využívá už přes 30 tisíc vyučujících.

V kategorii AI v podnikání si odnesla cenu společnost Fly4Future za vybudování ojedinělého know‑how v oboru létajících robotů s palubní umělou inteligencí. Společnost dokončila vývoj dvou světově unikátních létajících robotů (UAV) a úspěšně je uvedla na globální trh.

Před předáváním cen v kategorii pro veřejnou správu si pak moderátor neodpustil jemně kousavou poznámku, že je to oblast, v níž je doplňování inteligence nejvíce žádoucí. Letošní vítěz ale dokazuje, že i v této sféře začínají ledy povolovat a že i státní segment může dát zelenou zajímavým projektům.

V tomto ročníku zabodoval konverzační asistent Adéla od Mama Telma AI, který zásadním způsobem přispěl k modernizaci náborového procesu do Armády České republiky. Výsledkem je trojnásobné zvýšení počtu uchazečů, kteří se rozhodli vstoupit do AČR skrze Virtuální náborové středisko.

V kategorii Výzkum a vývoj byl oceněn Ondřej Dušek z Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko‑fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze za mimořádné úspěchy v oblasti generování přirozeného jazyka.

Úskalí české AI scény

Nečekaně emotivní část pak následovala po převzetí ceny za dlouhodobý přínos, kterou získal Tomáš Mikolov, odborník na velké jazykové modely a procesy samoučení. Podle svých slov se jimi začal zabývat už na přelomu tisíciletí. Proto i toto ocenění mu bylo uděleno za položení základů pro technologii samoučícího učení (self‑supervised learning), která je jedním ze základů současných velkých jazykových modelů (LLM), jako je ChatGPT. V prosinci 2023 získal cenu za dlouhodobý přínos ve výzkumu strojového učení Test of Time Award na prestižní konferenci strojového učení NeurIPS.

AI Awards 2024 Pořadatelem je Česká národní AI platforma (CNAIP). Hlavním partnerem je Jihomoravské inovační centrum (JIC), partnerem Insane Business Ideas, hlavním mediálním partnerem Hospodářské noviny a mediálním partnerem Wired CZ & SK. Více informací najdete na AIAwards.cz.

Mikolov se při závěrečném projevu rozpovídal o současných českých poměrech, které panují kolem financování vědeckých projektů zaměřených na AI. Pro ilustraci využil několik trefných případů a zmínil, že co stát deklaruje, ale ve finále plní, je velmi propastný rozdíl. „Financování je tu velmi nedostatečné a peníze pak chybí v komunitě. Tu tvoří lidé, kteří jsou často opravdu chytří, jenže jsou nucení raději odejít do světa, protože se tu nedá vědou uživit,“ řekl Mikolov, který dodal, že občas uspěje někdo se start‑upem, ale že ve skutečnosti bychom mohli mít úspěšných projektů desetinásobek, kdyby jejich podpora byla nastavená jinak. Podotkl, že i když je předávání cen příjemnou chvílí, chtěl zmínit i to negativní, aby se současný systém do budoucna podařilo zlepšit.

Po vyhlášení poslední kategorie si vzal slovo předseda České národní AI platformy a současně ředitel prg.ai Lukáš Kačena. Ten poděkoval Mikolovovi za jeho otevřený proslov se slovy, že i takové názory je třeba slyšet.

Na druhou stranu ale konstatoval, že mu dělá radost, jakým způsobem se AI scéna vyvíjí a že rok od roku přibývá i počet nominovaných. Letos jich bylo 134, což podle Kačeny není malé číslo. „AI Awards opět potvrzují, že Česko má v oblasti umělé inteligence co nabídnout. Opravdu mě těší množství skvělých projektů, které vznikají a úspěšně aplikují AI v rámci tolika různorodých oblastí a témat – od dezinformací po autonomní létající roboty. A to s celosvětovým dopadem. Nepochybuji o tom, kolik inspirace ostatním přináší,“ řekl za organizátory.