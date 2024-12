Skutečnost, že budoucnost evropského automobilového průmyslu spočívá v elektromobilitě, je nezpochybnitelná. Množství prodaných elektromobilů se v Česku postupně zvyšuje a jejich prodej výrazně neklesá ani po ukončení státního programu na podporu elektromobility. Většinu z těchto prodejů tvoří vozy určené pro firemní zákazníky, ale zároveň roste i prodej soukromým osobám. Pro masový rozvoj elektromobility je však nutná rozsáhlá, dostatečně robustní a zároveň i efektivní síť nabíjecích stanic. O budování efektivní nabíjecí infrastruktury v Česku hovoří jednatel společnosti GREP energie Jan Bartoš.

Jaký je rozdíl mezi provozováním elektromobilu a vozu se spalovacím motorem?

Provoz elektromobilu vyžaduje úplně jiný přístup a také tak trochu i změnu myšlení. Pak lze v řadě případů dosáhnout finanční a v některých případech i časové úspory. Při popojíždění po městě stačí k bezproblémovému provozu elektromobilu jen domácí nabíjení. Dálkové cesty je však stále potřeba plánovat. V případě pětihodinové cesty z Ostravy do Děčína ­například vím, že musím připočítat přibližně 30 minut na dobití.

Tak krátká doba pro nabití postačí?

Elektromobil nemusí být nabitý na sto procent. Stačí, když jej nabijete tak, abyste s rezervou dojeli tam, kam potřebujete. Na místě se pak připojíte k nabíjecí stanici. Já se běžně pohybuji mezi čtyřiceti až osmdesáti procenty a na 100 procent nabíjím, jen pokud se chystám na dálkovou cestu.

Prodej elektromobilů táhnou především firmy. Jakou k tomu mají motivaci a čím je to pro ně výhodné?

Obvykle si firma do začátku pořídí tři až pět elektromobilů a k tomu přiměřený počet dobíjecích stanic. Jakmile vedení společnosti zjistí, že je to pro ně opravdu výhodné, začíná se zpravidla počet elektromobilů ve firmě zvyšovat a stejně i počet nabíjecích stanic v lokalitách, kde mají tyto firmy své pobočky. Pomineme‑li prezentaci ekologických postojů v rámci snižování uhlíkové stopy a povinnost plnění evropské směrnice ESG, je to především ekonomické hledisko. Řada společností provozuje vlastní fotovoltaickou elektrárnu a využití přebytků takto vyrobené elektrické energie k nabíjení elektromobilů se zde přímo nabízí. Pokud si firma pořídí chytré nabíjecí stanice umožňující optimalizaci nabíjení s využitím obnovitelných zdrojů a spotových cen, může dojít k výraznému snížení nákladů na provoz firemní flotily. Pokud jde o běžné cesty po městě či jeho okolí a elektromobil běžně stojí před domem nebo před sídlem společnosti, může být připojen k nabíjecí stanici prakticky pořád a nabíjení je možné optimalizovat do časů, kdy je to výhodné. Například v létě je možné často nabíjet i zdarma a v případě, že se trefíte do záporných spotových cen, můžete za nabíjení dostat i zaplaceno.

Je nabíjení elektromobilu pro firmu výhodné, i když nemá dostatek elektrické energie z obnovitelných zdrojů, tedy z fotovoltaické elektrárny?

Pokud je nabíjecí stanice dobře naprojektována, pak ano. Důležité je vhodně zvolené řešení spočívající v kombinaci odpovídajícího hardwaru a řídicího systému, který bude tato stanice využívat. Obecně je nutné při projektování nabíjecích stanic brát ohled na místní energetickou infrastrukturu. Typicky se jedná o vyvažování nabíjecího výkonu tak, aby nebyla překročena kapacita dané elektrické přípojky a nehrozilo překročení nasmlouvaného odběru. Při našich realizacích využíváme kromě systémů jednotlivých výrobců nabíjecích stanic i náš vlastní řídící systém Adopt Energy, který umožňuje definovat parametry dobíjení a optimalizovat nabíjecí plány – například podle spotových cen nebo podle aktuální výroby připojené fotovoltaické elektrárny. Optimalizace nabíjení je nutná také v případech, kdy stávající energetická infrastruktura není schopna zvládnout běžný odběr a zároveň provoz nabíjecích stanic.

Co většinou řešíte v rámci firemního nabíjení?

Řada našich zákazníků umožňuje pracovním návštěvám, aby si u nich po dobu jednání svůj elektromobil připojily na nabíječku. Pro takové návštěvy, ale i pro vlastní vytížené vozy pak firmy pořizují rychlonabíjecí DC stanice, které mají obvykle výkon 50 až 100 kW. S tím, jak budujeme chytrou nabíjecí infrastrukturu, se však začíná prosazovat i trend takzvaných zaměstnaneckých nabíječek. To znamená, že firma kromě nabíjení v práci umožní zaměstnancům nabíjet firemní elektromobil také u nich doma. Pořídí jim nabíjecí stanici a proplácí náklady na nabíjení. Daňové zákony to umožňují a je to ekonomicky výhodné jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Je to opravdu tak výhodné?

Představte si, že se vracíte ze služební cesty a potřebujete dobít. Buď zastavíte na rychlonabíjecí stanici, kde dobijete například na 80 procent za cenu 15–20 korun za kWh, nebo baterii dobijete jen na nezbytné minimum pro dojetí domů, což může být třeba jen pouhých 10 procent kapacity baterie, a zbytek následně dobijete doma. Firma vám pak zaplatí 5–7 korun za kWh. Finanční úspora pro firmu tak může být kolem 500 korun a časová úspora pro zaměstnance přibližně 45 minut. Samozřejmě je potřeba vést přesnou evidenci takového nabíjení. O tu se pak starají dohledové systémy, jako je například náš ADOPT energy, který nabízí kompletní přehled nabíjení, a to jak doma, tak i ve firmě. Aktuálně pracujeme na tom, aby zde bylo možné sledovat a evidovat i nabíjení na cizích stanicích.

Vaše společnost se zabývá prodejem a výstavbou nabíjecích stanic, a to jak veřejných, tak i těch firemních či soukromých. Jak rychle roste jejich počet?

Roste velmi rychle. Výstavba nabíjecích stanic je masivně podporována různými dotacemi, a to platí především u veřejných nabíjecích stanic. Je ale možné získat dotaci i na nabíjecí stanici pro domácnost. Nicméně jsem přesvědčen, že ekonomika provozu je dobrá i bez dotací.

Zabýváte se i výrobou samotných nabíjecích stanic?

Vlastní nabíjecí stanice nevyrábíme. Úzce spolupracujeme s několika českými a evropskými výrobci tak, abychom vždy mohli nabídnout optimální řešení pro dané použití. Jsme významným distributorem a servisním partnerem několika pečlivě zvolených výrobců, jako například Alfen, Compleo nebo český Olife. Pro větší instalace DC stanic nabízíme značku Kempower. V segmentu domácích nabíjecích stanic jsme výhradním distributorem španělské značky Wallbox, ale osvědčila se nám i značka Teltonika. Dodáváme samozřejmě jak běžné nabíjecí stanice, tak i rychlonabíjecí stanice, a to dle požadavků a potřeb zákazníka. Nedovážíme výrobky z asijských zemí, což je výhodou z hlediska zajištění rychlého a bezproblémového servisu.

Působíte po celé České republice a máte za sebou již řadu instalací. Můžete některé z nich jmenovat?

Jsme správcem veřejné nabíjecí sítě pro statutární město Ostravu, ale dodáváme nabíjecí řešení a služby také v řadě dalších menších měst a obcí. Aktuálně dokončujeme zakázku pro Českou inspekci životního prostředí, která bude mít nabíjecí stanice na všech svých inspektorátech. Nejvíce máme samozřejmě firemních instalací, kde jsou našimi velkými zákazníky společnosti jako Lesy ČR, GasNet nebo Pražská plynárenská. Spolupracujeme také s developery a dodavateli fotovoltaických elektráren. Tam cítíme i možnou synergii a možnost vzájemně výhodné spolupráce.

