Nová syrská administrativa vyslala konstruktivní signály a měla by dostat šanci vládnout. Uvedl to podle agentury Reuters v neděli turecký ministr obrany Yaşar Güler s tím, že Turecko je nové syrské vládě povstalců připraveno poskytnout vojenský výcvik, pokud o to požádá. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac mezitím o víkendu uvedl, že ze Sýrie stále pramení hrozby, přestože se lídři rebelů prezentují jako umírnění.

Turecko, které je členským státem NATO, podpořilo syrské rebely, kteří minulý týden svrhli režim prezidenta Bašára Asada. V sobotu Turecko znovuotevřelo svou ambasádu v Damašku poté, co hlavní město navštívil šéf turecké zpravodajské služby.

Povstalci v čele se sunnitskou islamistickou skupinou Haját Tahrír aš-Šám, kterým se podařilo po bleskové ofenzivě dosáhnout pádu Asadova režimu, podle Gülera slíbili, že budou respektovat veškeré vládní instituce, OSN a další mezinárodní organizace. „Myslíme si, že je třeba zjistit, co nová administrativa udělá, a dát jí šanci,“ poznamenal turecký ministr obrany.

Na otázku, zda Turecko zvažuje vojenskou spolupráci s novou syrskou vládou, Güler odpověděl, že Ankara již uzavřela dohody o vojenské spolupráci a výcviku s mnoha zeměmi. „Turecko je připraveno poskytnout potřebnou podporu, pokud o ni nová administrativa požádá,“ dodal.

Od roku 2016 Turecko uskutečnilo čtyři vojenské operace na stále větším území v severní Sýrii, přičemž tato tažení zdůvodnilo hrozbami pro tureckou národní bezpečnost.

Odhaduje se, že Turecko udržuje několik tisíc vojáků na severovýchodě Sýrie. Podle Gülera může Ankara otázku turecké vojenské přítomnosti v Sýrii projednat a přehodnotit s novou syrskou administrativou, „až nastanou potřebné podmínky“.

Kurdy vedené Syrské demokratické síly (SDF), které kontrolují některá z největších ropných polí v Sýrii a které bojovaly proti teroristické skupině Islámský stát (IS) s podporou USA, mají naopak velmi problematické vztahy s Tureckem. Hlavní silou v SDF jsou kurdské milice YPG, které Turecko vnímá jako prodlouženou ruku Strany kurdských pracujících (PKK). Tu pokládá za teroristickou skupinu. PKK vede od 80. let ozbrojený boj za autonomní Kurdistán a práva Kurdů v Turecku i v dalších oblastech obývaných Kurdy.

Güler poznamenal, že „v nové etapě bude dříve či později zničena teroristická skupina PKK/YPG“. Dodal, že cizinci skupinu opustí a že Syřané v SDF složí zbraně.