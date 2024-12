Už je to tady! Jen co předseda vlády Petr Fiala slíbí, že pod jeho vedením během pěti let doženeme v platech Německo, přijde statistika o nečekaně rychlém růstu mezd. Meziroční nárůst o sedm procent znamená, že průměrně vydělávající Čech si v...

Komentář