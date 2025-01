Končící americký prezident Joe Biden a jeho administrativa plánují na poslední chvíli přitvrdit omezení na vývoz nejvýkonnějších čipů pro umělou inteligenci. A to jen pár dní před odchodem z úřadu, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na zdroje obeznámené s celou záležitostí. Nařízení rozdělující země světa do tří kategorií by mělo začít platit každým dnem. Představitelé Bidenovy administrativy, která má před sebou poslední týden u moci, odmítli věc komentovat.

USA chtějí tímto krokem zamezit, aby se vyspělé technologie dostaly do rukou Číny, Ruska a dalších nepřátelských zemí. Země chce zároveň v oblasti výpočetního výkonu upevnit své vlastní postavení ve světě, určovat globální vývoj v oblasti umělé inteligence (AI) a vytvořit síť zemí a firem, které budou dodržovat americká pravidla. Omezení by se ovšem nepříznivě dotklo také České republiky, kterou USA zařadily mezi země, kam bude jejich vývoz limitován.

