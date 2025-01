Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly nyní, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem skoro 34 procent. Na druhém místě by skončila koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Volilo by ji necelých 18 a půl procenta lidí, ukázal volební model společnosti STEM pro televizi CNN Prima NEWS.

Do sněmovny by se dostaly i hnutí STAN, SPD, Piráti a těsně koalice Stačilo! a Motoristé. STAN by volilo přes devět procent lidí, SPD zhruba osm procent, Práty necelých sedm a Stačilo! 5,4 procenta. Motoristé mají přesně pět procent nutných pro vstup do sněmovny.

„Já nekomentuji průzkumy, protože je nepovažuji za něco, co by bylo hodno komentáře,“ řekl CNN Prima NEWS premiér a lídr Spolu Petr Fiala (ODS). „Pro mě to zvlášť relevantní opravdu není,“ dodal. Podle něj se skutečné výsledky voleb od předvolebních průzkumů často výrazně liší. „Budeme se snažit udělat všechno pro to, abychom vyhráli tyto volby,“ prohlásil.

Podle svých slov si je za dobu svého vládnutí od konce roku 2021 vědom jedné chyby. „Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, měl jsem jasně veřejnosti říct, že žádné předvolební sliby neplatí. Je tu válka. Budeme postupovat tak, abychom tím Českou republiku provedli,“ uvedl.

Jeho vláda posléze aktualizovala své programové prohlášení a některé sliby z něj vypustila.