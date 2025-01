Deset dní po zavedení mýtného pro vjezd do spodní část Manhattanu v New Yorku tamní radnice hlásí první výsledky. Doprava se snížila o 7,5 procenta a doba jízdy na autobusových linkách směrem do centra se podle odhadů zkrátila o 30 až 40 procent. Což je dobrý výsledek.

I proto se dá očekávat, že newyorský příklad využijí i zastánci mýta v Praze. Zde se mělo v centrálních částech mýto zavádět podle původních předpokladů z roku 2019 v průběhu následujících pěti let, tedy nejpozději loni. Mýto není, ale myšlenka mýta rozhodně není zahrabaná hluboko pod zem. Kam ovšem za současných podmínek patří.

