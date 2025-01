Křivka demografie vypadá na následující roky ve všech vyspělých státech velmi podobně. Prudce padá porodnost, což podle expertů způsobí, že v některých zemích klesne oproti dnešku populace až na polovinu. Zároveň se bude dále zvyšovat věk dožití a poroste počet lidí v důchodu. Výsledkem bude ke konci století ekonomický úpadek – tedy pokud státy nezačnou hned jednat. Upozorňuje na to nová analýza poradenské společnosti McKinsey. Co by se podle odborníků mělo změnit?

