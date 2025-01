V průběhu své více než třicetileté historie si osmileté rodinné gymnázium, nesoucí jméno českého básníka Jaroslava Seiferta, vydobylo výborné postavení mezi pražskými středními školami a patří mezi nejprestižnější soukromá gymnázia v Česku. U jeho zrodu stáli manželé RNDr. Pavla Holasová a Ing. Miloš Holas, kteří zde dlouhá léta působili ve vedoucích funkcích. V roce 2010 převzala vedení školy jejich dcera, Ing. arch. Pavlína Pospíšilová, úspěšně navázala na jejich práci a dnes se věnuje dalšímu rozvoji školy.

Komunikace mezi studenty a vedením probíhá jak napřímo, tak i prostřednictvím studentské rady. Škola v rámci této komunikace uplatňuje politiku otevřených dveří a odpovídajícím způsobem reaguje na nápady a návrhy studentů, kteří se svými připomínkami často zapojují do podoby výukových plánů jednotlivých předmětů. „Na základě studentských podnětů byl do výuky jako pilotní projekt zaveden například nepovinný volitelný předmět ekonomie, který je určen pro studenty kvarty a kvinty,“ říká ředitelka školy Pavlína Pospíšilová. V následujícím roce již byl tento předmět zařazen do školního vzdělávacího plánu. Na základě intervence absolventů vznikl i předmět kritické myšlení, kde se studenti vyšších ročníků učí argumentovat, orientovat se ve světě dezinformací a samozřejmě i kriticky myslet.

Od všeobecných znalostí ke specializaci

Program osmiletého vzdělávání je na Gymnáziu Jaroslava Seiferta (GJS) rozdělen podle klíče 6 + 2. V praxi to znamená šest let všeobecného vzdělání, včetně jazykové přípravy, a následné dva roky tematicky zaměřeného studia. V případě angličtiny je cílem, aby student dosáhl úrovně C1, přičemž u druhého cizího jazyka – tedy francouzštiny, španělštiny nebo němčiny – je za cíl považováno dosažení úrovně B1. Certifikát C1 získaný při studiu anglického jazyka, respektive B1 u dalších cizích jazyků, mohou studenti následně využít i u maturit, kde tyto certifikáty nahrazují maturitní zkoušku z daného jazyka. U některých předmětů, konkrétně matematiky, biologie, ekonomie a psychologie, je alternativou také složení takzvaných Advance Placement Exams – celosvětově uznávaných mezinárodních zkoušek skládaných v angličtině, které prokazují znalosti na úrovni prvního ročníku americké vysoké školy. Tyto zkoušky mohou částečně či úplně nahradit maturitní zkoušku z příslušného předmětu.

Mezi aktivity studentů Gymnázia Jaroslava Seiferta patří například vystoupení na tradičním vánočním koncertu, kde se schází nejen samotní studenti, ale také učitelé, rodiče a absolventi. Foto: Gymnázium Jaroslava Seiferta

V šestém ročníku mohou studenti absolvovat část studia v zahraničí, například v rámci programu Erasmus. Během celého studia se studenti podle svých preferencí účastní školních olympiád, sportovních či kulturních akcí, expedic a výměnných programů.

Závěrečné dva roky studia jsou postaveny na blokové výuce, kdy si studenti zvolí jeden ze specificky zaměřených vzdělávacích programů. Vybrat si mohou mezi matematickým, ekonomickým, humanitním nebo přírodovědeckým blokem. K těmto základním blokům patří kromě široké škály volitelných předmětů například i laboratorní práce, návštěvy domácích i zahraničních vysokých škol a univerzit či exkurze do různých firem a institucí. Obsah výuky v rámci jednotlivých bloků úzce navazuje na volbu vysoké školy, kam se studenti později chystají hlásit. Složením maturitní zkoušky však práce s absolventy nekončí. Škola se v rámci zpětné vazby snaží monitorovat i jejich další studium a profesní rozvoj. Absolventi se školou v mnoha případech spolupracují a pomáhají i s organizací různých typů akcí, jako je například Kariérní den.

Důležité jsou i zájmové aktivity

Gymnázium Jaroslava Seiferta podporuje aktivity svých studentů, přičemž respektuje jejich individualitu a umožňuje jim i dostatečné mimoškolní vyžití, a to jak na poli sportovním, tak uměleckém. „Jsme si dobře vědomi nezastupitelné úlohy neformálního vzdělávání,“ říká Pavlína Pospíšilová.

Studenti prostřednictvím těchto aktivit v praxi zjišťují, k čemu je dobré umět zorganizovat společenskou či sportovní akci a připravit její program nebo jak důležitá je srozumitelná prezentace faktů. V rámci relativně malé, ale přesto různorodé komunity se učí nejen rozvoji schopností v oblasti komunikace, ale také umění přijímat a zdolávat nové výzvy nebo nacházet nové, dosud neprozkoumané cesty.

Aktivit, které mají studenti GJS k dispozici, je nespočet. Od různých soutěží a odborných školních olympiád přes projektový den, který samostatně organizují studenti vyšších ročníků a učí tak vlastním příkladem mladší studenty, až po tematicky zaměřené expedice a sportovní kurzy pořádané nejen v Česku, ale i v zahraničí. Studenti pořádají i vlastní divadelní festival nazvaný Pereme se s Thálií. Pěknou tradicí je také zahradní slavnost, která pravidelně probíhá vždy na závěr školního roku. Její přípravy se, kromě několika učitelů v pozadí, účastní sami studenti, a to včetně těch nejmladších.

Tradiční jsou již také různé mezinárodní výměnné pobyty, především Pan European Educational Programme. Tento jedinečný program provozuje jen několik evropských škol a poskytuje možnost vzájemného poznání, společné práce na daném tématu a sdílení společných hodnot mezi různými národy. GJS se též pravidelně účastní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Komunita, která spolupracuje

Škola má kapacitu jen 240 studentů, což s sebou přináší zajímavý efekt. Vzhledem k prolínání aktivit napříč ročníky se téměř všichni znají navzájem. Tuto skutečnost pak mohou efektivně využít ve svém dalším studijním i profesním životě. Mezi nejznámější absolventy Gymnázia Jaroslava Seiferta patří například hlavní makroekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar, dramaturg a scenárista Petr Kolečko nebo herec Jakub Prachař. Své středoškolské vzdělání zde získalo i mnoho úspěšných lékařů, právníků, architektů či vědců.

