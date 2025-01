Leden je tradičně ve znamení novoročních očekávání, což platí i o ekonomice a finančních trzích. Jak silný bude hospodářský růst? Podaří se držet inflaci na uzdě? Co akcie či měnové kurzy? Tyto otázky jsou letos navíc zatíženy nejistotou v souvislosti s nástupem nové administrativy v USA. Přesto se nabízí několik předpovědí se slušnou šancí, že se naplní.

Růst HDP v eurozóně zřejmě setrvá pod jedním procentem. Pro slabý výkon hovoří situace v průmyslu a opatrnost spotřebitelů. Růst ekonomiky USA by měl opět překonat 2,5 procenta. Nůžky mezi USA a eurozónou se mohou rozevřít, pokud prezident Trump začne zavádět cla, jak už avizoval. Dovozní cla a silná ekonomika budou držet inflaci v USA nad dvěma procenty, v eurozóně naopak může být tento cíl dosažen již na jaře.

Trh očekává, že Evropská centrální banka letos sníží úroky alespoň o procentní bod, zatímco americký Fed nejvýše o půl procentního bodu. Dolar vůči euru po volbách v USA posílil a faktory, jež mu pomohly, zůstávají v platnosti. S ohledem na konkurenceschopnost ekonomiky ale další zisky dolaru asi nebudou žádoucí.

Vládní dluhopisy v USA i eurozóně by mohly vykázat slušný výkon poté, co na přelomu roku výnosy do doby splatnosti výrazně vzrostly. To by hrálo do karet také akciím, v případě Spojených států je ale v trhu již mnohé zakomponováno. Překvapit může Evropa, jež nabízí zřetelně levnější valuace. A zejména to platí o středoevropských akciových trzích.

Hospodářský růst v našem regionu by mohl zesílit – i díky oživení investic skrze využití evropských fondů. Inflace však sestoupí do blízkosti inflačního cíle zřejmě jen v české ekonomice. Pravděpodobný je další pokles úroků ČNB, ve zbytku regionu je výhled méně jistý. Centrální banky se navíc budou snažit neohrozit stabilitu středoevropských měn. Obecně by se ale mohlo dařit vládním dluhopisům, zejména pokud se dobře povede i německým bundům.

Pomyslný rub nejistot plyne již z významu tohoto pojmu. V pozitivním smyslu ale nejistota představuje šanci: a těch letošní rok nabízí dost.