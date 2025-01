Klíčoví asijští odběratelé pozastavují nákup ruské ropy, kterou do jejích přístavů dosud dovážejí tankery. Sankce, které zavedla ještě odcházející americká administrativa Joea Bidena, způsobily růst přepravních nákladů. A ty zvýšily výslednou cenu suroviny. Už v březnu by tak mohlo dojít k dramatickému snížení objemu prodejů ruské ropy do Indie a Číny. Některé zdroje dokonce hovoří o jeho faktickém zastavení, alespoň co se mořské cesty týče.

