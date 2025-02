Krajský soud v Liberci ve středu uznal v korupční kauze libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) částečně vinným. Uložil mu roční podmíněný trest s dvouletou zkušební lhůtou a peněžitý trest 50 tisíc korun. Podle obžaloby úplatek pro hejtmana měl dosáhnout 830 tisíc korun, soud za prokázanou částku považuje 30 tisíc. Naopak podle soudu chybí důkazy, že Půtu upláceli dva pracovníci Metrostavu 800 tisíci korunami. Rozsudek není pravomocný, hejtman se proti odsuzující části rozsudku na místě odvolal. Tvrdí, že nic špatného neudělal. Soudní jednání v případu začala v roce 2018.

„Jsem rád, že v hlavní části té kauzy, tedy přijetí úplatku od společnosti Metrostav, soud rozhodl o zproštění, tedy o nevině. A myslím, že v tom odůvodnění jasně zaznělo, že se ta věc nestala, nemohla se stát a obžaloba pro ni neměla nikdy žádný důkaz. V té druhé části jsme se na místě odvolali,“ řekl Půta novinářům.

V kauze bylo obžalováno dalších osm lidí a pět firem včetně Metrostavu. Soud shledal vinu u všech obžalovaných a všech firem. U Metrostavu a její dceřiné firmy Metrostav Infrastructure ale soud upustil od uložení souhrnného trestu. Za dostatečné považuje pro ně potrestáni v jiných kauzách. Ostatní obžalované soud potrestal od podmínek po sedm let vězení, u dvou firem rozhodl o jejich zrušení a jedné uložil peněžitý trest. Verdikt u nikoho není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu a obžalovaní se na místě odvolali nebo si také ponechali lhůtu.

Kauza je spojená se dvěma projekty společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Státní zástupce pro obžalované žádal tresty od podmínek po 7,5 roku vězení, obhájci navrhli zproštění obžaloby. Půtovi státní zástupce navrhl trest 3,5 roku vězení a zákaz činnosti na pozicích spojených s rozhodováním o veřejných zakázkách na pět let. Hejtman od počátku odmítal, že by se dopustil korupčního jednání.

Půta byl jediným politikem mezi obžalovanými, dalšími byli dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i pracovníci stavebních firem. Soudy se kauzou zabývají sedm let, aniž by ji dokázaly pravomocně uzavřít. Za prodlevami je i změna trestního senátu v Liberci, státního zástupce a také čekání na verdikty v jiných případech, které se týkaly některých obžalovaných.

Nejpřísnější trest, souhrnný na sedm let vězení, dnes soud uložil Petrovi Jirkůvovi, jenž byl předsedou správní rady GEPO a administrátorem zakázky na rekonstrukci kostela sv. Máří Magdalény, kterou soud považuje za zmanipulovanou. Trest pět let vězení soud uložil bývalému řediteli liberecké pobočky ROP Bořkovi Machatému a čtyři roky tehdejšímu pracovníkovi Metrostavu Janu Petráňovi. Všichni tři u soudu odmítali jakoukoliv vinu.

Půty se týkala jen menší část této kauzy. Obžaloba ho vinila z toho, že v roce 2013 po nástupu do funkce hejtmana přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele v souvislosti s rekonstrukcí kostela za 65 milionů korun. Peníze měl hejtman dostat za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rekonstrukce kostela v dotačním programu a změnu financování na průběžné, původně měly být evropské peníze vyplaceny až po dokončení oprav. Půta u soudu od začátku uváděl, že o žádný úplatek nežádal a ani ho nepřijal.

Soud za prokázaný považuje jen jeden dílčí skutek, a to, že Půta jednal ve prospěch obžalovaného a svého známého Jaromíra Dolanského. Podle soudu se hejtman domluvil s obžalovaným Petráněm na tom, že Metrostav zaměstná na stavbě kostela Dolanského, a Půta na oplátku přislíbil, že pomůže zajistit změnu financování rekonstrukce kostela v dotačním programu na průběžné. Toto tvrzení hejtman odmítá, podle něj šlo o dvě nesouvisející záležitosti.

Liberecký soud se případem zabýval podruhé. Poprvé státní zástupce Půtovi navrhoval pětiletý trest, v květnu 2020 ale krajský soud všechny obžalované včetně hejtmana zprostil viny. Vrchní soud pak rozsudek zrušil a vrátil k novému projednání.