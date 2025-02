Ve francouzské komedii Co jsme komu udělali? plánuje židovský podnikatel rozjet obchod s košer biopotravinami. Nakonec na radu příbuzných a financující banky vsadí raději na lukrativnější halal bioprodukty pro muslimskou komunitu. Skupina potenciálních zákazníků je totiž výrazně početnější.

Podobně nakonec dopadl i záměr ministerstva zemědělství o uvolnění pravidel pro rituální porážky v Česku. Zabíjet zvířata v souladu s principy košer a halal je doposud možné pouze pro potřeby církví a náboženských komunit. Změnit to má novela veterinárního zákona, která již prošla sněmovou a nyní směřuje do Senátu. Schválení návrhu umožní s masem ve velkém obchodovat a vyvážet ho. To se ovšem nakonec bude týkat jen pokrmů pro muslimy a košer potraviny zůstanou stranou.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se změní pravidla pro rituální porážky.

Proč nové podmínky neumožní obchodování a vývoz košer masa.

Proč je pro tuzemské chovatele skotu důležitý turecký trh.

Kolik zvířat se v Česku zatím rituálně poráželo.